Raúl Cascini chicaneó a Ponzio y Riquelme sorprendió con una confesión sobre Villa

Raúl Cascini y Juan Román Riquelme protagonizaron un momento inesperado en el streaming de Flavio Azzaro. En una charla telefónica que creían privada, el exdirigente de Boca apuntó contra Leonardo Ponzio, mientras que el presidente xeneize contó ironicamente por qué decidió no ir al triunfo por 1-0 ante Independiente. El diálogo se viralizó en la previa del Superclásico.

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“El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy”, lanzó Cascini cuando Azzaro lo invitó a su programa. Ante la sorpresa del periodista, explicó su comentario: “Ponzio trabajaba de lo mismo que yo, pero no escucho a los que están ahí decir eso, y hoy es técnico”. La chicana apuntó al actual entrenador de River, que tuvo funciones en la estructura deportiva del club antes de asumir la conducción del equipo.

La crítica de Cascini estuvo dirigida al tratamiento mediático de ambos recorridos. El exintegrante del Consejo de Fútbol considera que su trabajo en Boca fue cuestionado de manera constante, mientras que, desde su perspectiva, no ocurre lo mismo con el pasado dirigencial de Ponzio en River. La comparación llega justo antes del clásico del domingo 1 de noviembre, en La Bombonera.

Pero la charla dejó otra frase que llamó la atención. Riquelme intervino desde el otro lado del teléfono y reveló por qué no estuvo en la cancha para ver a Boca ante Independiente: “Nos enteramos que Villa no jugaba y nos quedamos”, dijo entre risas, después de comentar que habían compartido un asado. Azzaro lo interrumpió al advertirle que estaban al aire: “No seas bol***, Román, que estamos al aire”. Recién entonces Cascini cayó en la cuenta de que la conversación se transmitía en vivo y reaccionó entre insultos y bromas.

LT