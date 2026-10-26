Arde la Tabla Anual: Vélez goleó y da pelea hasta el final

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto aplastó a Central Córdoba y se impuso por 5-0 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Con una gran performance ofensiva y el hat-trick de Ronaldo Martínez, más los goles de Matías Pellegrini y Lucas Robertone, el Fortín aseguró su clasificación a Playoffs y sigue luchando por ser Campeón de Liga en la Tabla Anual.

Vélez goleó y arde la Tabla Anual

La victoria dejó a Vélez con 55 puntos, dos por debajo del líder Boca Juniors y a uno de Rosario Central. Argentinos Juniors, con 54, recibirá el martes 27 a Independiente Rivadavia, que tiene 53. River, con 52 y una mínima chance matemática, aspira a la Libertadores.

Con un gol sobre la hora, Boca le ganó a Independiente y se quedó con la cima de la Tabla Anual

Campeón de Liga: qué partidos les quedan a los candidatos

Boca Juniors - 57 puntos

Local de River Plate

Local de Defensa y Justicia

Rosario Central - 56 puntos

Visitante de Sarmiento de Junín

Local de Estudiantes de Río Cuarto

Vélez Sarsfield – 55 puntos

Local de San Lorenzo

Visitante de Unión de Santa Fe

Argentinos Juniors – 54 puntos

Local de Independiente Rivadavia

Visitante de Atlético Tucumán

Local de Huracán

Independiente Rivadavia – 53 puntos

Visitante de Argentinos Juniors

Local de Banfield

Visitante de Gimnasia de Mendoza (Interzonal)

River Plate - 52 puntos

Visitante Boca Juniors

Visitante de Aldosivi