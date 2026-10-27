Boca y River se miden con los gigantes de Europa: qué es la Messi Cup y cómo se juega

La Messi Cup es un torneo internacional de fútbol juvenil impulsado por Lionel Messi y su productora, 525 Rosario, que busca reunir a algunas de las mejores canteras del mundo y ofrecerles a sus futbolistas una experiencia de competencia internacional. La segunda edición se disputa entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre en Miami, Estados Unidos, y cuenta con 16 equipos de nueve países, el doble de participantes que en su estreno, en 2025.

La presencia de Boca y River tiene una explicación deportiva: ambos clubes cuentan con estructuras formativas de peso y fueron invitados a competir contra academias de primer nivel de Europa y América. El Millonario, además, llega como campeón defensor, después de vencer 2-0 al Atlético de Madrid en la final de la primera edición. Para el Xeneize, en cambio, esta es su primera participación en el certamen. Newell’s es el tercer representante argentino.

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Cómo se juega la Messi Cup

Los 16 equipos fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes. En la primera fase se enfrentan todos contra todos y, al finalizar, los dos primeros de cada zona avanzan a la Copa Oro, que define al campeón, mientras que los terceros y cuartos pasan a la Copa Plata. De esta manera, todos los participantes continúan compitiendo más allá de los resultados iniciales.

El torneo está pensado para futbolistas de la categoría Sub-16 y combina partidos con actividades destinadas a que los jóvenes compartan experiencias y conozcan otras culturas futbolísticas. Los encuentros de la fase de grupos duran dos tiempos de 30 minutos, mientras que en las instancias eliminatorias se juegan dos períodos de 35 minutos.

Boca y River, frente a las potencias europeas

El sorteo ubicó a River en el Grupo A, junto con Chelsea, Ajax e Inter de Milán. Boca, por su parte, integra el Grupo D con Manchester City, Flamengo y UE Cornellà, uno de los clubes vinculados a Messi. Newell’s quedó en el Grupo B, donde se enfrenta con Barcelona, Palmeiras y Arsenal.

La lista de participantes también incluye a Atlético de Madrid, Benfica, Independiente del Valle e Inter Miami, entre otros. La diversidad de estilos y escuelas futbolísticas es uno de los atractivos del certamen, que permite a los juveniles argentinos medirse con rivales de distintos países sin esperar a una gira o a una competencia tradicional de selecciones.

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La Messi Cup nació con la intención de construir una competencia internacional estable para las divisiones formativas. Más allá del resultado, el objetivo es que los futbolistas sumen roce ante rivales de jerarquía, compartan una semana de convivencia y puedan mostrar su talento en un escenario internacional.

El crecimiento de ocho a 16 equipos en apenas un año refleja la expansión del proyecto. Para Boca y River, la participación también representa una oportunidad para evaluar a sus juveniles en un contexto distinto al de los torneos locales. En el caso del Millonario, además, existe el desafío de defender la corona.

La Messi Cup no es un torneo oficial ni una competencia de selecciones: es una vidriera internacional para las promesas del fútbol y otras de las apuestas de Lionel Messi desde su nuevo rol en el fútbol.

LT