Argentinos sueña a lo grande: triunfazo ante Independiente Rivadavia para liderar la Zona B y alcanzar a Boca en la anual

Argentinos Juniors hizo los deberes. El Bicho se impuso por 1-0 ante Independiente Rivadavia en el estadio Diego Armando Maradona gracias al golazo de Sebastián Prieto en el complemento, un triunfo sufrido pero justificado por la insistencia del conjunto de La Paternal a lo largo de una noche áspera y disputada.

Con esta alegría vital, el equipo de La Paternal ratificó su gran momento en el certamen doméstico y cosechó tres unidades de oro que le permitieron alcanzar la línea de Rosario Central en la cima de la Zona B, ambos con 28 puntos y firmes protagonistas de la pelea grande en la recta final de la fase regular.

Pero el botín conseguido trasciende el plano inmediato del grupo. Al sumar de a tres, Argentinos también dio un golpe maestro en la tabla anual, alcanzando las 57 unidades para igualar la línea de Boca y meterse de lleno en la zona de máxima expectativa por la clasificación a las copas internacionales del próximo año y por el flamante título de Campeón de Liga.

Primer tiempo sin goles y con emociones aisladas

En una primera mitad intensa, al conjunto de Mendoza le anularon un tanto por offside, pero el Bicho respondió con un minuto de pura furia sobre el cierre. No obstante, ambos se fueron al descanso igualando 0-0.

El trámite comenzó con vértigo y emociones tempranas. A los 5 minutos, Independiente Rivadavia se habías ilusionado con el grito de Matías Fernández, pero la jugada fue invalidada de manera correcta por posición adelantada.

Del otro lado, el conjunto de La Paternal tardó en acomodarse en el campo, pero encontró volumen de juego sobre el cierre de la etapa inicial.

A los 37 minutos, Argentinos armó una ráfaga furiosa con llegadas consecutivas de Gastón Verón, Matías Giménez y Diego Porcel que pusieron en aprietos a la defensa mendocina. Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales dejó el marcador en cero.

Argentinos logró un triunfo clave en el segundo tiempo

Luego de una etapa inicial friccionada y sin equivalencias en el marcador, el complemento mantuvo la intensidad, con ambos equipos buscando romper el cero mediante modificaciones tácticas y jugadas de pelota detenida. Finalmente, fue Argentinos quien encontró el gol de la victoria.

El quiebre de la noche llegó a los 22 minutos del segundo tiempo. Tras una gran habilitación de Gastón Verón, Sebastián Prieto apareció sobre la zona izquierda y, con un remate que contó con la complicidad de un desvío en Nicolás Bolcato, venció la resistencia del fondo mendocino para estampar el 1-0 que desató el festejo del Bicho.

Con la ventaja en el bolsillo, el conjunto de La Paternal administró los tiempos del encuentro y resistió los embates de una Lepra que intentó reaccionar con los ingresos de Rodrigo Atencio y Fabrizio Sartori, chocando siempre con la seguridad defensiva y las intervenciones del arquero Brayan Cortés.

Con este triunfo, Argentinos abrocha tres puntos fundamentales en su lucha por escalar posiciones en el Torneo Clausura y comparte el liderato de la Tabla Anula con Boca, ambos con 57 puntos.

Estadísticas y Minuto a Minuto

El Bicho, en caso de ganar, volvería a la cima de la Tabla Anual

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El equipo de Nicolás Diez llega en un buen momento después de vencer 1-0 a Banfield como visitante. El Bicho marcha segundo en la Zona B, con 25 puntos, y buscará aprovechar la localía para alcanzar a Rosario Central, líder con 28 unidades. Además, necesita seguir sumando en la tabla anual, donde pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que viene de empatar 2-2 ante Tigre y necesita volver al triunfo para afirmarse en la lucha por la clasificación. El conjunto dirigido por Alfredo Berti suma 53 puntos en la tabla anual y buscará dar el golpe en La Paternal para acercarse a los puestos de privilegio. La Lepra mendocina también intentará recuperar solidez defensiva después de recibir cinco goles ante Rosario Central en una de sus últimas presentaciones.

La Lepra, en caso de ganar escalaría hasta la segunda posición

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El antecedente más reciente entre ambos favorece al equipo mendocino: Independiente Rivadavia ganó 3-1 en el encuentro correspondiente al Torneo Apertura. Con realidades y objetivos similares en la tabla, el duelo promete ser una prueba exigente para dos equipos que buscan cerrar la fase regular con aspiraciones de protagonismo.



LT.