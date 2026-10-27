El clásico turco terminó en una batalla campal: trompadas, jugadores en el piso y policías dentro de la cancha

El clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe terminó en una batalla campal. Después del triunfo por 2-1 del conjunto local, futbolistas de ambos equipos protagonizaron una pelea que obligó a la policía a ingresar al campo de juego para separar a los involucrados. El enfrentamiento se produjo tras el pitazo final del árbitro Atilla Karaoğlan y convirtió una de las rivalidades más importantes del fútbol europeo en un verdadero escándalo.

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El conflicto comenzó con un cruce entre Kerem Aktürkoğlu, delantero de Fenerbahçe, y Roland Sallai, futbolista de Galatasaray. Los empujones atrajeron a otros jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, y la situación escaló rápidamente. Uno de los episodios más violentos tuvo como protagonistas al inglés Archie Brown y al turco Abdülkerim Bardakcı, quienes terminaron forcejeando en el suelo y agarrándose del cuello. Ambos recibieron la tarjeta roja.

La tensión también involucró a Matteo Guendouzi, mediocampista de Fenerbahçe, que quedó en medio de otro enfrentamiento con integrantes del equipo rival. La intervención de los cuerpos técnicos y del personal de seguridad no alcanzó para frenar de inmediato los incidentes, por lo que tuvieron que ingresar efectivos policiales. Una vez controlada la situación, los futbolistas de Fenerbahçe se retiraron del campo escoltados.

El triunfo de Galatasaray quedó en segundo plano

En lo estrictamente futbolístico, Galatasaray se quedó con el clásico por 2-1 gracias a un doblete de Victor Osimhen, que marcó en el primer tiempo. Fenerbahçe descontó a través de İrfan Can Kahveci a los 17 minutos del complemento, pero no pudo evitar la derrota.

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El resultado le permitió a Galatasaray sostenerse en lo más alto de la Superliga turca, mientras que Fenerbahçe quedó relegado en la tabla. Sin embargo, la imagen que recorrió el mundo fue la de los jugadores enfrentados después del encuentro.

Tras los incidentes, también hubo acusaciones cruzadas. Archie Brown responsabilizó a integrantes de Galatasaray por las agresiones, mientras que desde el equipo local defendieron su versión de lo ocurrido. La federación turca podría revisar las imágenes y aplicar sanciones disciplinarias, aunque cualquier castigo deberá confirmarse oficialmente.

LT