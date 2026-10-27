Juan Román Riquelme palpitó el Superclásico y respaldó a los árbitros: "Es más fácil culparlos"

A falta de menos de una semana para que la pelota empiece a rodar en una nueva edición del Superclásico, la previa del duelo entre Boca y River ya se juega en el terreno mediático y de las declaraciones. En medio de un clima caliente por las suspicacias en torno a los arbitrajes del fútbol argentino, Juan Román Riquelme rompió el silencio, tomó distancia de los cuestionamientos de la vereda de enfrente y salió a respaldar públicamente a la terna arbitral.

El posicionamiento del máximo dirigente boquense contrasta fuertemente con la postura adoptada meses atrás por la dirigencia riverplatense, encabezada por Stefano Di Carlo, quien había apuntado sin filtro contra los jueces en conferencia de prensa utilizando la palabra "vergüenza" para calificar supuestos perjuicios. A esa ola de reclamos también se sumaron en su momento voces institucionales como la de Leonardo Ponzio y el descontento constante de los hinchas en las redes sociales. Sin embargo, Riquelme optó por bajar el tono de la polémica.

Raúl Cascini chicaneó a Ponzio y Riquelme sorprendió con una confesión sobre Villa

"Es muy difícil ser árbitro en este país"

Durante una entrevista concedida al programa No Podemos Perder (AZZ), el ídolo y presidente de Boca analizó con crudeza el trato que reciben los jueces en el ámbito local y reflexionó sobre la tendencia a buscar culpables externos cuando los resultados deportivos no acompañan: "Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en este país. Cuando a un equipo le toca perder o las cosas no van bien culpan al árbitro. Siempre es más fácil culpar a un árbitro", sentenció Riquelme, marcando una postura de empatía hacia la labor arbitral.

Lejos de fomentar la confrontación o la presión mediática en la previa al partido más importante del año, el dirigente xeneize remarcó que prefiere priorizar el juego por sobre las polémicas y que la bajada de línea hacia su plantel siempre apunta a facilitar la tarea dentro del campo: "Yo siempre pienso que en el fútbol gana el que mejor juega. Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar. Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol".

Juan Román Riquelme

El antecedente con Estudiantes como prueba de neutralidad

Para respaldar su argumento sobre el margen de error y la convivencia con los fallos que benefician o perjudican a todos por igual, Riquelme recordó un cruce clave de la gestión reciente: la semifinal de la Copa de la Liga 2024, donde Estudiantes —una institución que mantiene diferencias políticas públicas con la conducción de la AFA— eliminó a Boca por penales tras igualar 1 a 1.

Aquel encuentro estuvo rodeado de jugadas discutidas que generaron el reclupo furioso de todo el mundo Boca, como un posible penal de Enzo Pérez sobre Cristian Medina en la puerta del área o un fuerte choque del arquero Matías Mansilla sobre Miguel Merentiel tras la ejecución de un remate. No obstante, el club eligió la mesura.

"Si vos mirás el fútbol argentino sabés que Estudiantes no está muy contento con la AFA. A nosotros nos tocó jugar con ellos una semifinal. Para muchos el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada cuando supuestamente tenía que beneficiar a Boca", recordó.

Un Superclásico con clima enrarecido y árbitro por definir

A seis días de que se dispute una nueva edición del clásico más convocante del continente y con la designación del juez principal todavía pendiente de confirmación oficial, el mensaje de la dirigencia boquense buscó aplacar las especulaciones.

Mientras en Núñez las críticas hacia el arbitraje y la lupa sobre las decisiones de los partidos anteriores continúan instaladas en la agenda semanal, Riquelme eligió correrse de los ataques sistemáticos al arbitraje. Con el foco puesto en la pelota y en la convicción de que el rendimiento colectivo está por encima de las polémicas, el presidente del Xeneize prefirió poner paños fríos a la previa más caliente del año.

BP