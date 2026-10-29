Preocupación en River: la figura que está en duda para visitar a Boca en el Superclásico

El clima del Superclásico empieza a adueñarse de la agenda del fútbol argentino y en Núñez encendieron las alarmas por el armado del equipo. De cara al crucial duelo de este domingo 1 de noviembre a las 15:00 ante Boca Juniors en La Bombonera, River Plate sigue de cerca la evolución física de Aníbal Moreno, una pieza determinante en el engranaje del mediocampo que hoy está en duda para saltar al campo de juego.

Con dos bajas de peso, el equipo que perfila Ponzio en River para el clásico ante Racing

El volante central de 27 años arrastra una molesta contractura en el gemelo de su pierna derecha, secuela de la dolencia que lo obligó a retirarse reemplazado a los 14 minutos del primer tiempo en la victoria frente a Racing Club. Si bien los estudios médicos descartaron un desgarro o rotura fibrilar —lo que mantiene abierta la esperanza de su presencia—, el futbolista continúa realizando tareas diferenciadas y es evaluado día a día por el cuerpo médico encabezado por Leonardo Ponzio.

El rompecabezas de Ponzio en la mitad de la cancha

La eventual ausencia de Moreno representa un dolor de cabeza significativo para el director técnico. Se trata de un jugador con un peso de titularidad incuestionable cuando estuvo en plenitud física, más allá de haber atravesado tres episodios musculares en el transcurso del actual semestre. El panorama en la zona central se complica aún más debido a las alternativas del plantel:

Fausto Vera: Continúa descartado tras sufrir un desgarro en el compromiso frente a Belgrano correspondiente a la fecha 13.

Opciones en evaluación: Ante la doble complicación en la contención, Ponzio analiza darle la titularidad al juvenil Lucas Silva o, en su defecto, reestructurar el dibujo táctico para adaptar la línea media en la previa del viaje a La Ribera.

Leo Ponzio al frente de River Plate

El duelo frente al conjunto xeneize llega en un gran momento numérico para el ciclo de Ponzio, que ostenta seis victorias sobre ocho presentaciones y se acomodó en puestos de clasificación a copas internacionales. Una victoria no solo fortalecería su camino hacia los playoffs, sino que además lo aproximaría al objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

La buena noticia para River: un regreso esperado en la defensa

A pesar de la incertidumbre en la contención, el cuerpo técnico recibió una novedad favorable en el lateral izquierdo. Marcos Acuña superó el fuerte traumatismo en el empeine de su pie izquierdo —sufrido semanas atrás en el cruce contra Sarmiento de Junín— que le impidió sumar minutos en los últimos dos partidos.

Con el alta médica y entrenando con normalidad, el exjugador de la Selección Argentina se perfila para retornar a la titularidad en La Bombonera, aportando jerarquía y experiencia en una jornada donde River se juega mucho más que tres puntos.

BP