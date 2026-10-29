Condenaron a más de siete años de prisión al barrabrava de Newell's que amenazó a la familia de Ángel Di María

La Justicia de Santa Fe dictó una condena de siete años y seis meses de prisión para Sergio Gabriel "Bebe" Di Vanni, integrante de la barra brava de Newell's Old Boys, por las graves amenazas e intimidaciones de muerte dirigidas hacia Ángel Di María y su entorno familiar a comienzos de 2024.

La sentencia fue homologada por la jueza Paula Álvarez en el Centro de Justicia Penal de Rosario, luego de alcanzarse un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa del imputado y la fiscal Paula Barros. Di Vanni, de 45 años, formaba parte de una facción que por aquel entonces disputaba el control de la tribuna rojinegra contra Leandro "Pollo" Vinardi, hombre vinculado a la cúpula de "Los Monos".

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Un ataque planificado y un mensaje explícito contra el jugador

El hecho investigado ocurrió en marzo de 2024, época en la que la vuelta del campeón del mundo a Rosario Central comenzaba a sonar como posibilidad. En ese contexto, el grupo integrado por el condenado perpetró un ataque de disparos contra las inmediaciones del barrio privado de Funes donde reside la familia del atacante.

Ángel Di María

Sumado al ataque armado, la banda envió una encomienda a la inmobiliaria administrada por la hermana del delantero. La caja contenía una cabeza de cerdo acompañada por una nota intimidatoria dirigida directamente al futbolista: "Si volvés, la próxima que recibas es la de...", citando expresamente el nombre de una de las hijas del deportista. El escrito incluía un desafiante aviso sobre el accionar de la banda y una alusión al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

Asociación ilícita y el desenlace judicial

La pesquisa llevada adelante por la fiscalía no solo logró identificar la responsabilidad de Di Vanni en la maniobra contra el referente de la Selección Argentina, sino que también permitió situarlo dentro de una estructura de asociación ilícita ligada a la barra brava del club del Parque Independencia. Asimismo, el imputado sumaba antecedentes por un tiroteo registrado en julio de 2024 en la zona sur rosarina, lo que derivó en la unificación de las causas para la condena final.

Pese a los episodios de violencia e intimidación vividos en aquel momento, Ángel Di María concretó finalmente su esperado retorno a Rosario Central en julio de 2025 tras finalizar su etapa en el Benfica de Portugal, con un vínculo contractual vigente hasta mediados de 2027.

BP