La Liga Profesional de Fútbol anunció que incorporará la tecnología de fuera de juego semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) a los torneos de la Primera División y con el objetivo de elevar la precisión y acortar los tiempos de revisión en los offsides. La herramienta, desarrollada por la firma Genius Sports a través de su plataforma GeniusIQ, fue oficializada por las autoridades del Fútbol Argentino.

Tapia anticipó la llegada de SAOT en Comité Ejecutivo

El debut de la herramienta está programado para el próximo 12 de diciembre, cuando se dispute la final del Torneo Clausura 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata. De acuerdo con lo informado por los organizadores, la implementación en la totalidad de los partidos del certamen nacional comenzará a partir del Clausura 2027, en el segundo semestre del próximo año.

Cómo funciona el VAR semiautomático

El sistema funciona mediante la captura de imágenes obtenidas por cámaras de última generación distribuidas en puntos estratégicos de los estadios. Un software procesa los datos en tiempo real y genera una réplica digital del campo de juego. Esto permite rastrear la posición de cada futbolista y de la pelota con precisión milimétrica al momento exacto en que se efectúa el pase.

VAR semiautomático

El VAR semiautomático detecta una posible posición de fuera de juego y, siempre en tiempo real, envía imágenes en 3D a la cabina VAR junto a los tres mejores ángulos de cámara para revisar la jugada. Los árbitros tendrán la última palabra ante el material recolectado por el SAOT, descontando una precisión superior al sistema actual.

La adopción de este desarrollo pondrá al Fútbol Argentino en la misma línea tecnológica que torneos internacionales de primer orden. Competiciones como la Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 francesa, la Serie A italiana, el Brasileirão, la Liga MX, así como torneos continentales organizados por la UEFA y la CONMEBOL, ya utilizan este tipo de asistentes digitales.

Sistema nuevo vs sistema actual: ¿Alcanza para mejorar los arbitrajes?

El arbitraje argentino arrastra desde hace años cuestionamientos vinculados a las demoras excesivas en las revisiones del VAR tradicional y a la trazabilidad de las líneas delineadas manualmente por los jueces en la cabina de Ezeiza. La llegada de la tecnología SAOT busca eliminar la interferencia manual en el trazado de ejes visuales, automatizando la detección del instante preciso del contacto con el balón.

El trazado del VAR actual, lotería en cada jornada

El VAR en Argentina funciona con una vinculación directa a la televisación de los partidos, ya que la técnica dispuesta por las empresas dueñas de los derechos televisivos son las que nutren de imágenes al videoarbitraje. Se estima que las transmisiones de TV se realizan con un promedio de ocho cámaras, sin embargo algunos partidos cuentan con hasta el doble.

Un Superclásico tiene más cámaras a disposición que otro duelo que presume menor interés, por lo cual la calidad y cantidad de imágenes con las que cuenta el VAR para tomar sus decisiones varía según el partido en juego. Además la infraestructura de los distintos estadios también tiene incidencia, con ángulos más aptos para ciertas revisiones que otros.

AFA aprobó el nuevo formato del Fútbol Argentino con voto negativo de River: así será la temporada 2027

Con la llegada del sistema SAOT, AFA contará con sus propias herramientas para recopilar imágenes, y se esperan que estas se adapten con eficiencia a las diferentes canchas. Mejorar la precisión para definir fueras de juego, o quitarle margen de error al VAR, es sin duda celebrable. Eso sí, el arbitraje argentino sigue teniendo mucho por mejorar en cuanto aplicación de reglamento y conducción de los partidos.

Plazos de instalación y despliegue en los estadios de Primera División

La aplicación inicial durante la final del Clausura 2026 en La Plata servirá como prueba piloto antes de la homologación definitiva en todas las canchas de Primera División. El período que transcurrirá hasta el inicio del Torneo Clausura de 2027 permitirá adecuar las estructuras edilicias e instalar la red de fibra óptica requerida para sostener la transmisión de datos sin latencia.

VAR Semiautomático

Genius Sports, empresa prestadora fundada en 2001, procesa anualmente más de 240.000 eventos deportivos en todo el mundo, consolidando una red operativa donde el fútbol representa su principal segmento de negocios en derechos comerciales e “integridad de competencias”.