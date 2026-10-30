Tigre venció a Huracán y Gimnasia le ganó a Estudiantes de Río Cuarto en el Torneo Clausura

La 15° fecha del Torneo Clausura comenzó a disputarse con emociones intensas y resultados determinantes para el futuro de los equipos en la Zona B.

En una misma jornada, Tigre dio el golpe en Parque Patricios al vencer por 2-0 a Huracán, desatando la bronca de los hinchas locales, y Gimnasia cumplió fuera de casa al superar por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, asegurando su boleto a la fase final y a un certamen internacional.

Tigre agudizó la crisis de Huracán en el Ducó

En un encuentro disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el Matador se hizo fuerte y se quedó con tres puntos de oro al derrotar por 2-0 al Globo.

Los dirigidos por Victoria supieron golpear en los momentos justos y aprovecharon la desesperación de un rival que volvió a mostrar una pálida imagen ante su gente.

La apertura del marcador llegó apenas iniciado el complemento, a los 2 minutos del segundo tiempo, cuando Jerónimo Dómina conectó una buena jugada colectiva para poner en ventaja a la visita.

Sobre el final, cuando el conjunto de Parque Patricios buscaba el empate con más empuje que ideas, y con diez hombres por la expulsión de Fabio Pereyra, Tiago Serrago sentenció la historia a los 51 minutos con una gran definición.

La derrota cayó pésimo en el mundo Huracán: el equipo se retiró bajo una silbatina e insultos dirigidos hacia el cuerpo técnico, quedando con 19 unidades y comprometiendo su andar en el torneo, mientras que Tigre sumó 36 puntos en la tabla general para tomar aire y mantener sus aspiraciones vigentes.

Gimnasia festejó en Córdoba y abrochó un doble objetivo

Por su parte, en el estadio Antonio Candini, Gimnasia y Esgrima de La Plata ratificó su buen momento al superar por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto.

El Lobo hizo valer su jerarquía de visitante y logró un triunfo por demás fructífero: se metió en los octavos de final del Torneo Clausura y se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana de 2027.

La visita se puso en ventaja a los 24 minutos de la primera etapa gracias a un certero cabezazo de Marcelo Chelo Torres. Antes del descanso, Nacho Fernández estiró la diferencia con un golazo de media distancia que contó con un desvío fortuito.

En el complemento, el León del Imperio, ya descendido a la segunda categoría, intentó la reacción y descontó a los 9 minutos a través de Gabriel Alanís.

FMZ