La AFA difundió los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

La polémica por el arbitraje del Superclásico sumó un nuevo capítulo. Este lunes, la Liga Profesional difundió los audios del VAR de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, las dos acciones que dejaron a River con nueve futbolistas en la derrota por 1-0 ante Boca en La Bombonera.

El Superclásico se jugó poco y se protestó mucho: las contradicciones de Nicolás Ramírez

La primera roja llegó a los siete minutos del encuentro. Después de un pase de Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel quedó en posición de avanzar hacia el arco de Santiago Beltrán, pero fue sujetado por Martínez Quarta. Nicolás Ramírez dejó seguir la jugada y no sancionó infracción, hasta que recibió el llamado de Silvio Trucco desde la cabina.

“Hay una sujeción con los dos brazos”, le explicó el encargado del VAR mientras le mostraba las imágenes. Al observar la repetición, Ramírez reconoció: “Eso es lo que no observo en el campo de juego. No veo los brazos del defensor”. Luego de analizar la acción, cambió su decisión inicial y explicó: “Observo que el defensor comete una infracción sujetando al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”. Finalmente, sancionó tiro libre y expulsó al defensor de River.

La segunda expulsión se produjo a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel fue a disputar una pelota con Lautaro Blanco y lo impactó desde atrás a la altura del tobillo. En esta oportunidad, Ramírez mostró la tarjeta roja directamente y el VAR revisó la acción para confirmar la sanción.

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“Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, sostuvo Gastón Suárez, integrante del equipo arbitral de video. El AVAR también describió la acción como una entrada de “impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta”. Por su parte, Trucco coincidió con el análisis y remarcó que hubo “pierna extendida” y que el contacto se produjo “en la zona blanda del tobillo con los tapones”, además de provocar una torsión.

La publicación llegó después de los fuertes cuestionamientos de distintos protagonistas de River contra el arbitraje de Nicolás Ramírez. La tarjeta mostrada al defensor central es sin duda la menos cuestionable, pero la del lateral, es similar a la cometida por Lautaro Blanco, minutos antes, que fue penada con amarilla.

LT.