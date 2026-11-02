Juan Sebastián Verón realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram claramente dirigida a las polémicas que se instalaron en la victoria Superclásica de Boca sobre River. La actuación del juez Nicolás Ramírez trascendió la cancha con Rodolfo D’Onofrio, expresidente Millonario, escribiendo “que ladrones que son” en pleno partido.

Juan Sebastián Verón

La publicación de Verón tras el Superclásico

“Los que te cuentan, dicen y operan instalando que te quieren robar el fútbol son los mismos que hoy te lo robaron haciendo sus negocios sin importarles nada de los sacrificios que hace cada socio por su club. Muy triste todo”, escribió Verón junto a la imagen de un puño apretado con los colores de Estudiantes de La Plata de fondo.

Posteo de Verón en Redes Sociales

Verón suele realizar este tipo de críticas sin personalizarlas, pero claramente destinadas a la conducción del Fútbol Argentino. Estudiantes viene mostrando gestos de entendimiento con River Plate tras lanzar un comunicado conjunto al abrir una “mesa de trabajo” con ambos presidentes juntos en el Monumental.

Nicolás Ramírez, bajo la lupa tras el Superclásico: un arbitraje marcado por la falta de criterio

La Brujita venía de lanzar críticas a la conducción de Chiqui Tapia tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores, asegurando que “Si el Fútbol Argentino mejorara podríamos ver mucho más de esto (clubes argentinos finalistas). Necesita una mejora, en todos los aspectos, para poder competir, lo vengo diciendo hace rato. Necesitás recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros”.