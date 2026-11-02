"Le quedó grandísimo": la crítica de Mariano Closs a Nicolás Ramírez tras el Superclásico

Las repercusiones del Superclásico entre Boca y River siguen encendidas. La victoria del conjunto xeneize con gol de cabeza de Lautaro Di Lollo le permitió afirmarse en lo más alto de la tabla acumulada, pero el desarrollo del juego quedó empañado por severas polémicas arbitrales. Al momento de evaluar el desempeño de Nicolás Ramírez en el partido, Mariano Closs fue tajante sobre las situaciones donde el juez perdió el control frente a los futbolistas.

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Un arbitraje bajo la lupa y la severa sentencia de Closs

“Cuando un jugador te dice que sos un cagón en la cara y vos te quedás mirándolo. Además, fue insultado por propios y extraños delante de su familia. Este clásico a Ramírez lo sepultó, le quedó grandísimo. Fue bochornoso”, disparó el periodista sin contemplaciones.

Para descontracturar pero manteniendo la firmeza de su postura, el conductor apeló a un sentido común irónico sobre las exigencias que demanda un choque de esta magnitud: “Es buen tipo, pero buen tipo también es mi viejo y no lo mandan a dirigir un Boca-River”.

El foco del debate periodístico también se centró en las sanciones disciplinarias impartidas durante el encuentro, donde Closs remarcó evidentes contradicciones al medir faltas similares según el camiseta de turno.

“Era amarilla para Montiel, al igual que la de Blanco. Contrasta con la de Paredes. Que se lo expliquen a la gente que no sabe de fútbol, el VAR, Beligoy, Trucco y quiero retruco. Esto fue un desastre del árbitro, un arbitraje desastroso”, recriminó con severidad al evaluar las decisiones tomadas en conjunto con la tecnología.

Boca se quedó con el Superclásico y River terminó con 9

El desarrollo del clásico estuvo marcado por las incidencias rojas que condicionaron el andar del equipo visitante. En la primera mitad, Lucas Martínez Quarta se marchó expulsado por interrumpir con un sujeción el avance manifiesto de gol de Miguel Merentiel.

En la etapa complementaria, Gonzalo Montiel corrió la misma suerte al ver la segunda tarjeta tras un cruce sobre Lautaro Blanco. De esta manera, el equipo de Núñez terminó el choque con nueve hombres en cancha y un profundo malestar por la actuación arbitral.

BP