Defensa y Justicia vs Independiente, por el Torneo Clausura

Este lunes, en el estadio Estadio Norberto Tito Tomaghello, Defensa y Justicia recibe a Independiente desde las 19, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Halcón, ya clasificado a los playoffs, llega luego de superar a Talleres, mientras que el Rojo busca levantar cabeza tras la derrota con Boca y encaminar su pase a los octavos del campeonato. El encuentro es dirigido por Sebastián Martínez y podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports Premium.

La Liga Profesional confirmó cuándo se jugará la última fecha: Boca, Rosario Central y Argentinos, con horario definido

Defensa y Justicia vs Independiente: las formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; David Martínez, Nazareno Roselli, Damián Domínguez, Valentín Loza; Santiago Sosa, César Pérez, David Barbona, Juan Gutiérrez; Jeremías Lucco y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastian Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Facundo Cruz, Mateo Pérez Curci, Maxi Meza; Santiago Montiel, Josías Palais, Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

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BP