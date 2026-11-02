lunes 02 de noviembre del 2026
Torneo Clausura 2026

Defensa y Justicia vs Independiente, por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia, que viene de ganarle a Talleres en Córdoba, recibe a Independiete, que necesita ganar para acomodarse entre los ocho mejores de la Zona A.

Independiente
Independiente de Avellaneda. | @Copa_Argentina
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