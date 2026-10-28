jueves 29 de octubre del 2026
Maradona eterno

Así será el II Congreso Internacional sobre Diego Maradona en La Plata

La Universidad Nacional de La Plata recibirá del 29 al 31 de octubre el II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, un evento gratuito con charlas y feria del libro sobre el Diez.

II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona
II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona | UNLP
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El legado de Diego Armando Maradona volverá a ser el eje central del debate académico, cultural y popular. Del 29 al 31 de octubre de 2026, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) albergará el II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona: “Tras las huellas de su legado”. La propuesta será de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

El encuentro está organizado conjuntamente por la Revista Meta. Sentidos en Juego, la cátedra Diegologías, la UNLP y la Agrupación Rodolfo Walsh. Tras el antecedente en la UBA, la sede platense prepara tres jornadas intensas cargadas de conferencias, debates, arte e invitados estelares.

Apertura estelar con voces Maradonianas 

La jornada inaugural comenzará el jueves 29 de octubre a las 19:00 hs en el Auditorio "Diego Armando Maradona". El panel de apertura contará con referentes como el preparador físico Fernando Signorini, el entrenador Pedro Troglio, la escritora Nadia Fink y la futbolista Lali Esquivel. Además, la noche cerrará con la celebración de la Navidad Maradoniana y música en vivo.

El programa incluye paneles sobre periodismo, geopolítica, literatura, derechos humanos y género. El cierre del sábado 31 destacará con la mesa "Maradona en la voz de sus voces", donde participarán Víctor Hugo Morales, Daniel Arcucci, Alejandro Apo, Mónica Santino y Florencia Saintout.

Actividades especiales: de Nápoles "al más allá"  

Entre los atractivos principales se destaca la presencia de una delegación napolitana encabezada por Massimiliano Verde, presidente de la Accademia Napoletana, junto a Marcos Capogrosso y el propio Signorini para debatir sobre el idilio entre Diego y la ciudad italiana.

Por otro lado, el sábado por la mañana la acción se trasladará al Observatorio Astronómico de La Plata. Allí se dictará la conferencia "¿De qué planeta viniste? Maradona y la evolución humana bajo la cúpula", a cargo del Dr. en Ciencias Biológicas Martín Ezequiel Farina.

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