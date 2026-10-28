Así será el II Congreso Internacional sobre Diego Maradona en La Plata

El legado de Diego Armando Maradona volverá a ser el eje central del debate académico, cultural y popular. Del 29 al 31 de octubre de 2026, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) albergará el II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona: “Tras las huellas de su legado”. La propuesta será de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

El encuentro está organizado conjuntamente por la Revista Meta. Sentidos en Juego, la cátedra Diegologías, la UNLP y la Agrupación Rodolfo Walsh. Tras el antecedente en la UBA, la sede platense prepara tres jornadas intensas cargadas de conferencias, debates, arte e invitados estelares.

Apertura estelar con voces Maradonianas

La jornada inaugural comenzará el jueves 29 de octubre a las 19:00 hs en el Auditorio "Diego Armando Maradona". El panel de apertura contará con referentes como el preparador físico Fernando Signorini, el entrenador Pedro Troglio, la escritora Nadia Fink y la futbolista Lali Esquivel. Además, la noche cerrará con la celebración de la Navidad Maradoniana y música en vivo.

El programa incluye paneles sobre periodismo, geopolítica, literatura, derechos humanos y género. El cierre del sábado 31 destacará con la mesa "Maradona en la voz de sus voces", donde participarán Víctor Hugo Morales, Daniel Arcucci, Alejandro Apo, Mónica Santino y Florencia Saintout.

Actividades especiales: de Nápoles "al más allá"

Entre los atractivos principales se destaca la presencia de una delegación napolitana encabezada por Massimiliano Verde, presidente de la Accademia Napoletana, junto a Marcos Capogrosso y el propio Signorini para debatir sobre el idilio entre Diego y la ciudad italiana.

Por otro lado, el sábado por la mañana la acción se trasladará al Observatorio Astronómico de La Plata. Allí se dictará la conferencia "¿De qué planeta viniste? Maradona y la evolución humana bajo la cúpula", a cargo del Dr. en Ciencias Biológicas Martín Ezequiel Farina.