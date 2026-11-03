La AFA celebra 92 años de su constitución entre cuestionamientos y reformas de sus torneos

A 92 años de adoptar su denominación definitiva, la actualidad encuentra a AFA atravesando un presente con fuertes cuestionamientos a la gestión de Claudio Fabián Tapia y en plena transición de la Selección Argentina, buscando cerrar la renovación de Lionel Scaloni para que comande un nuevo recambio dentro del exitoso ciclo que ya no contará con Lionel Messi.

Alejandro Watson Hutton y la primera organización del Fútbol Argentino

La Argentine Association Football League nació del entusiasmo del inmigrante escocés Alejandro Watson Hutton, personaje clave para la consolidación del fútbol en Argentina. Nacido en Glasgow y graduado en humanidades de la Universidad de Edimburgo, se radicó en el país durante 1882 al ser contratado como director del exclusivo colegio Saint Andrew´s Scots School de Olivos.

Alejandro Watson Hutton

Entre sus pertenencias se encontraban objetos que sorprendieron a todos en la aduana argentina: pelotas de fútbol e infladores. Watson Hutton insistió en incluir la práctica deportiva, y en particular del fútbol, como una parte fundamental de la actividad pedagógica en la escuela.Dos años después decidió abandonar la misma para crear una institución que se adecuara mejor a sus ideas educativas, fundando en Belgrano el Buenos Aires English High School, colegio que sería la base del mítico club Alumni.

Asociación del Fútbol Argentino

Tras el intento fallido por crear una liga de fútbol en Argentina durante 1891, Watson Hutton se hizo cargo de la organización y fundó el 21 de febrero de 1893 la Argentine Association Football League. Alejandro fue nominado para ocupar la presidencia de la flamante asociación, impulsada junto a un grupo de ingleses que practicaban el deporte en Buenos Aires.

Con el apoyo de varios clubes locales, destacándose el joven y desde entonces vigente Quilmes Atlético Club, la Argentine Association Football League fue rectora e impulsora de los primeros campeonatos de fútbol en el país.

Asociación del Fútbol Argentino: la consolidación de una pasión

Los torneos irían creciendo y mejorando conforme pasaron los años, con una primera década del Siglo XX absolutamente transformadora para el fútbol argentino, cuna de grandes campeones y del nacimiento de varios de los equipos más populares de la actualidad.

AFA reconoce 1893 como el año de su fundación

La Argentine Association Football League es considerada antecesora de la Asociación del Fútbol Argentino, que se constituyó como tal el 3 de noviembre de 1934 y en sintonía con el avance de la era profesional. La AFA se creó tras una reestructuración administrativa y su denominación final nació de la fusión de la “Liga Argentina de Football” y la "Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales”. Tiburcio Padilla fue su primer presidente.

Gracias al ente rector creado por Watson Hutton la AFA es la asociación de fútbol más antigua del continente americano, y una de las primeras del mundo en establecer una liga de clubes.

Cuna de campeones

La Asociación del Fútbol Argentino cuenta con el seleccionado nacional absoluto más ganador de la historia. La Selección Argentina conquistó 23 títulos, destacándose sus tres Copas del Mundo, dos títulos intercontinentales de selecciones y 16 Copas Américas.

Lionel Messi comandó a la Selección Argentina en cuatro títulos de mayores

Además, la AFA es la segunda asociación del mundo con más clubes campeones de torneos internacionales, 79 títulos repartidos en 13 equipos.

Chiqui Tapia y la actualidad de AFA despareja

Claudio Fabián Tapia llegó a la presidencia de AFA en marzo de 2017, consolidando la primera gestión votada por los dirigentes desde el fallecimiento de Julio Humberto Grondona, quien estuvo en el cargo desde 1974 hasta el día de su muerte en julio de 2014. “Chiqui” llegó al poder impulsado por el bloque del Ascenso y consolidó su poder en dos ejes claros: Selección Argentina y torneos multitudinarios.

Lionel Messi y Chiqui Tapia

Tapia torció el rumbo de la Selección Argentina ganándose el afecto de Lionel Messi y construyendo cimientos sólidos sobre los cuales Lionel Scaloni pudo construir, para sorpresa de todos, un equipo de época. AFA cortó la sequía de títulos a nivel selección absoluta y facturó contratos inéditos en su historia.

En el plano local, la irregularidad en los torneos superiores también comenzó a pasar factura, pero en cuanto a calidad y claridad. Con 66 clubes en las dos principales categorías, el Fútbol Argentino perdió nivel de juego, más allá de la competitividad que lo mantiene siempre atractivo. Sin planes a corto plazo para reducir la cantidad de equipos, las chances de mantenerse o llegar a la elite son una base sólida en el apoyo dirigencial a Tapia.

Claudio Tapia y Lionel Scaloni

Los arbitrajes son otro gran punto de discusión y crítica para con la actualidad de los torneos superiores. Los errores se acumulan y, por momentos, parecen teledirigidos en favor de equipos puntuales, entre los que se destaca Barracas Central, club que impulsó la carrera de Chiqui Tapia y que llegó a Primera División bajo su gestión. Más participantes implica más partidos y también más árbitros, por lo que la merma de calidad también afecta a los jueces.

AFA confirmó algunos cambios importantes de cara a los torneos de 2027, con una aprobación masiva y la resonante confrontación de River Plate.

AFA aprobó el nuevo formato del Fútbol Argentino con voto negativo de River

Con 30 equipos y una sola tabla, el fútbol argentino mantendrá los torneos Apertura y Clausura con playoffs, pero eliminará la división por zonas. River fue el único club en votar en contra de la iniciativa.

Comité Ejecutivo de AFA

El Fútbol Argentino ratificó su rumbo estructural para los próximos años. Dirigentes de Primera División aprobaron el nuevo sistema de disputa de la Liga Profesional que entrará en vigencia a partir de la temporada 2027: un esquema de 30 participantes bajo la modalidad de "todos contra todos", que mantendrá la disputa de dos certámenes al año (Apertura y Clausura) seguidos por instancias de eliminación directa.

La moción salió adelante en el Comité Ejecutivo de la AFA con el voto favorable de casi la totalidad de las instituciones, registrando la única oposición explícita de River Plate y el acompañamiento público de Estudiantes de La Plata, quién no contó con un representante habilitado para votar.

Cómo se jugará la Liga Profesional 2027: las claves de la temporada

Fase regular de 30 fechas: Se elimina la clásica separación en Zona A y Zona B. Los 30 clubes se medirán entre sí a lo largo del torneo, sumando además una jornada especial de clásicos o emparejamientos, lo que garantizará dos enfrentamientos del clásico rival por año, uno en cada condición.

Corte de clasificación en la fecha 15: Al término de la Fecha 15 se congelará la tabla para determinar los 16 mejores ubicados, quienes avanzarán a los playoffs por el título del Apertura. El Clausura comenzará con una clasificación desde cero que irá en paralelo a la Anual, y que tendrá su corte en la Fecha 30 para definir los playoffs del segundo semestre.

Liga Profesional prepara un año con ocho títulos

Campeón anual y sedes neutrales: Se conservará la coronación del Campeón de Liga para el equipo que finalice en el primer puesto de la tabla acumulada de todo el año. En tanto, las semifinales de los playoffs se jugarán en estadio neutral, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, con presencia de ambos públicos. No hay cambios para la final.

Títulos en juego: AFA pondrá en juego ocho títulos para la Temporada 2027, consagrando a quienes ganen el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual, Copa Argentina, Trofeo de Campeones (Campeones del Apertura vs Clausura), Supercopa Argentina (Trofeo de Campeones vs Copa Argentina), Supercopa Internacional (Campeón de Liga vs Trofeo de Campeones) y Recopa de Campeones, nuevo triangular que enfrentará a los vencedores de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.