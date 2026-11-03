Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife del fútbol español, murió este martes 3 de noviembre a los 30 años, después de sufrir un grave accidente durante el partido frente al FC Andorra, correspondiente a la segunda categoría. El futbolista había sido trasladado de urgencia a un hospital tras protagonizar un fuerte choque con el arquero rival, Jesús Owono.

Comunicado del club

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La acción ocurrió durante el tiempo de descuento en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel corría para disputar una pelota larga e iniciar un contraataque cuando Owono salió de su área para interceptar el balón y terminó impactando con su rodilla contra el cuerpo del delantero. El atacante cayó desplomado sobre el césped y quedó inconsciente.

Los futbolistas de ambos equipos advirtieron inmediatamente la gravedad de la situación y solicitaron la intervención de los servicios médicos. El arquero del Andorra fue expulsado con tarjeta roja directa por la acción, mientras que el encuentro quedó detenido durante varios minutos. Finalmente, el árbitro decidió suspenderlo definitivamente en el minuto 108, cuando el marcador estaba 2-2.

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El cuadro médico era crítico. De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la ambulancia. Los profesionales lograron recuperar su pulso y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aunque inicialmente el Tenerife comunicó que se encontraba estable dentro de la gravedad, durante la madrugada del martes informó que su estado neurológico había empeorado.

Finalmente, el club confirmó que el futbolista falleció a las 8 de la mañana de este martes. A través de un comunicado, la institución expresó su profundo dolor y acompañó a los familiares y seres queridos del jugador, además de pedir respeto por la privacidad de la familia en este difícil momento.

La noticia generó una fuerte conmoción en el fútbol español. Distintos clubes, entre ellos Barcelona y Real Madrid, expresaron sus condolencias por la muerte del delantero, mientras que el Tenerife atraviesa una jornada de duelo por la pérdida de uno de sus futbolistas.

LT