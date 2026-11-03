La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, también golpeó profundamente a Jesús Owono, el arquero del FC Andorra que protagonizó el choque durante el partido de la Segunda División española. Después de lo sucedido, el futbolista cerró su cuenta de Instagram y tenía la intención de comunicarse en privado con la familia del atacante para pedir disculpas y ponerse a disposición de sus seres queridos.

Momento del impacto

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Según informaron diarios españoles, el arquero de 25 años estaba muy afectado por el desenlace de la jugada. Durante el regreso del equipo, sus compañeros lo vieron llorando y rezando, mientras seguía pendiente de la evolución médica del delantero a través del director deportivo y los integrantes del cuerpo médico del Andorra.

La situación también tuvo repercusiones en las redes sociales. Owono recibió numerosos insultos después del encuentro e incluso escuchó gritos de "asesino" cuando abandonaba el campo de juego. Ante la cantidad de mensajes que comenzaron a llegarle, decidió cerrar su perfil de Instagram. Su cuenta de X, en tanto, ya permanecía inactiva desde hacía dos años.

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De acuerdo con la información del viejo continente, el arquero quería esperar el momento adecuado para contactar personalmente a los familiares de De Miguel o a alguien de su entorno. Su intención era disculparse y transmitirles su acompañamiento antes de realizar cualquier manifestación pública.

Desde el FC Andorra remarcaron que Owono nunca tuvo intención de lastimar a su rival y describieron lo ocurrido como una acción que salió terriblemente mal. El club también expresó públicamente sus condolencias tras conocerse el fallecimiento del delantero, de 30 años.

LT