"No hay palabras": Lionel Messi envió sus condolencias tras la muerte de Jesús de Miguel

El fútbol mundial se encuentra conmocionado tras confirmarse la trágica partida de Jesús de Miguel, atacante del CD Tenerife de 30 años. La dolorosa noticia generó una ola de mensajes de aliento y condolencias de distintas figuras del deporte, entre las que se destacó la de Lionel Messi.

Tragedia en el fútbol español: murió un jugador del Tenerife tras un impactante choque en pleno partido

En medio de la consternación generalizada, el número 10 utilizó sus plataformas digitales para enviar un sentido apoyo a los allegados del futbolista español. “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, publicó el astro rosarino en su cuenta oficial de Instagram.

El posteo de Lionel Messi

La fatalidad que tiñó de luto al fútbol español

El trágico desenlace ocurrió en el marco de un encuentro de la Segunda División de España disputado entre el CD Tenerife y el RC Andorra. En una acción de juego, De Miguel fue a buscar un balón dividido en el aire y protagonizó un fuertísimo choque de cabezas con el guardameta rival, Jesús Owono, quien había salido a interceptar la jugada.

La violencia del impacto dejó al delantero tendido e inconsciente sobre el campo de juego de inmediato. Al notar la gravedad de lo sucedido, tanto compañeros como rivales solicitaron desesperadamente el ingreso de los servicios de urgencia para atender al atacante.

El momento del choque entre Jesús de Miguel y Jesús Owono

Tras ser asistido por el cuerpo médico sobre el césped y lograr una estabilización primaria, el jugador fue evacuado en ambulancia con dirección al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su deceso.

En el aspecto disciplinario, el colegiado Pérez Hernández mostró la tarjeta roja al arquero del Andorra y determinó la suspensión definitiva del encuentro ante el estado de shock de los futbolistas. Mientras el vehículo sanitario abandonaba el recinto, las tribunas despidieron al futbolista entre respetuosos aplausos y muestras de profundo dolor.

BP