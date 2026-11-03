Qué consecuencias legales podría enfrentar Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras el impactante choque con el arquero Jesús Owono durante un partido de la Segunda División española abrió un interrogante sobre las posibles consecuencias legales para el futbolista del FC Andorra. El uno fue expulsado por la acción, pero la gravedad del desenlace también podría llevar el caso al ámbito judicial.

Momento del choque entre ambos

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En España, una de las figuras que podría analizarse es la de homicidio por imprudencia, contemplada en el artículo 142 del Código Penal. Si una investigación determinara que Owono actuó con imprudencia grave y que su conducta provocó directamente la muerte del delantero, podría enfrentarse a una pena de uno a cuatro años de prisión.

También existe la posibilidad de que la conducta sea considerada una imprudencia menos grave. En ese supuesto, la legislación española establece una multa de entre tres y 18 meses. La diferencia entre ambas figuras dependerá de la evaluación de las circunstancias del impacto y del grado de responsabilidad que pueda atribuirse al arquero.

Para determinar si existió un delito, la Justicia debería analizar las imágenes de la jugada, la intensidad y las características de la salida del guardameta, si tenía posibilidades de evitar el contacto y, especialmente, la relación causal entre el choque y el fallecimiento. No alcanza con que haya existido una infracción deportiva: también debe demostrarse que la conducta reúne los requisitos de un delito.

Jesús Owono

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En el plano futbolístico, Owono ya recibió la tarjeta roja directa durante el encuentro. A partir de allí, los organismos disciplinarios podrían evaluar una sanción adicional de acuerdo con el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, una eventual suspensión deportiva y una investigación penal son procedimientos independientes.

La expulsión no convierte automáticamente al arquero en responsable de la muerte de De Miguel. La disputa de una pelota, incluso cuando termina en una acción violenta y con consecuencias fatales, debe analizarse teniendo en cuenta los riesgos propios del fútbol y las circunstancias concretas de la jugada.

LT