martes 03 de noviembre del 2026
luto en el fútbol

El mundo del fútbol despide a Jesús de Miguel: todos los mensajes de los clubes del mundo tras su muerte

Tras conocerse el fallecimiento del delantero de 30 años, clubes de España y del exterior expresaron sus condolencias en redes sociales y dejaron mensajes de apoyo en la publicación del Tenerife.

Jesús de Miguel
Minuto de silencio en honor Jesús de Miguel | Prensa del Real Madrid
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El fútbol se unió al dolor del CD Tenerife y de la familia de Jesús de Miguel tras conocerse la muerte del delantero de 30 años. A través de las redes sociales, clubes de distintas categorías, instituciones y personalidades del deporte dejaron sus mensajes de despedida y acompañamiento en el posteo con el que la institución canaria comunicó la noticia.

Entre ellos estuvieron el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, entre muchos otros. La Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles también expresaron sus condolencias. "El mundo del fútbol llora la pérdida de Jesús de Miguel", resumió la RFEF en su comunicado, en una jornada marcada por la conmoción y las muestras de cariño hacia el futbolista y sus seres queridos.

LOS MENSAJES PARA DE MIGUEL

Las condolencias de Messi por la muerte de Jesús de Miguel
Posteo de Lionel Messi

 

Saludos a Jesús de Miguel

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LT

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