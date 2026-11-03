El fútbol se unió al dolor del CD Tenerife y de la familia de Jesús de Miguel tras conocerse la muerte del delantero de 30 años. A través de las redes sociales, clubes de distintas categorías, instituciones y personalidades del deporte dejaron sus mensajes de despedida y acompañamiento en el posteo con el que la institución canaria comunicó la noticia.

Entre ellos estuvieron el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, entre muchos otros. La Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles también expresaron sus condolencias. "El mundo del fútbol llora la pérdida de Jesús de Miguel", resumió la RFEF en su comunicado, en una jornada marcada por la conmoción y las muestras de cariño hacia el futbolista y sus seres queridos.

LOS MENSAJES PARA DE MIGUEL

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LT