Tabla Anual 2026: qué necesitan Boca, Rosario Central y Argentinos para salir campeones

La definición del fútbol argentino llega a su momento más emocionante. El próximo fin de semana se disputará la última fecha del Torneo Clausura y la atención se divide entre los clasificados a la fase final y la apasionante pelea por el cetro de la Tabla Anual.

Tras las discusiones reglamentarias de la temporada pasada —cuando el trofeo se entregó con el certamen en curso—, las reglas quedaron claras: el club que mayor cantidad de unidades sume entre el Apertura y el Clausura se consagrará campeón de la temporada.

En la previa de esta jornada decisiva, Boca Juniors y Argentinos Juniors comparten la cima con 60 puntos, mientras que Rosario Central los acecha de cerca con 59. Vélez, que empató ante San Lorenzo, quedó marginado de esta pelea directa, aunque mantiene chances coperas al igual que Independiente Rivadavia.

Argentinos venció a Atlético Tucumán y alcanzó a Boca en lo más alto de la tabla anual

Lo que necesita Boca: depender de sí mismo y sacar chapa de la diferencia de gol

El Xeneize es el único de los tres contendientes que llega a la fecha final con el destino en sus propias manos.

Si gana: Se consagrará campeón de la tabla anual sin depender de ningún otro resultado, enfrentando a Defensa y Justicia.

Si empata: Quedará a la espera de que ni Argentinos Juniors ni Rosario Central logren sumar de a tres en sus respectivos compromisos.

Si pierde: Necesitará que tanto el Bicho como el Canalla también caigan derrotados en sus partidos.

Además de los puntos, el conjunto de la Ribera cuenta con un as bajo la manga: una diferencia de gol superior a la de sus perseguidores, lo que funciona prácticamente como un punto invisible a su favor en caso de eventuales empates en la cima.

Boca Juniors

El panorama de Argentinos Juniors: ganar y estar atento a Boca

El equipo de La Paternal arriba a la última jornada con los mismos 60 puntos que el Xeneize, pero con el hándicap en contra de la diferencia de gol.

Si gana: Deberá esperar que Boca no sume de a tres frente a Defensa y Justicia para quedarse con el título.

Si empata: Estará obligado a rogar que el conjunto xeneize pierda y que Rosario Central no consiga una victoria.

Los dirigidos por el Bicho se medirán ante Huracán este sábado 7 de noviembre desde las 17.30, en simultáneo con el resto de los encuentros que definirán la temporada.

Argentinos Juniors

Las cuentas de Rosario Central: sin margen de error y a la espera de favores

El Canalla es el que la tiene más complicada en esta apasionante recta final. Con 59 unidades, el conjunto rosarino no depende de sí mismo y está obligado a dar el golpe.

Si gana: Deberá superar a Estudiantes de Río Cuarto (equipo que ya perdió la categoría) y esperar que ni Boca ni Argentinos ganen sus respectivos encuentros.

Si empata: Quedará supeditado a una derrota catastrófica de Boca por una abultada diferencia de goles y a una caída de Argentinos Juniors.

Si pierde: Se despedirá automáticamente de toda posibilidad de consagración, sin importar lo que ocurra en las otras canchas.

Rosario Central

Cronograma: cómo y cuándo se define todo

La última fecha del torneo se jugará en simultáneo este sábado 7 de noviembre a partir de las 17.30, en una jornada a todo o nada para los tres aspirantes a la corona anual:

17.30 hs: Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30 hs: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

17.30 hs: Boca vs. Defensa y Justicia

BP