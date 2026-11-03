Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: hora y TV del duelo del día en Champions League

El martes de UEFA Champions League tendrá un duelo especial en el Metropolitano de Madrid, allí donde el Atlético de Diego Pablo Simeone recibirá a Bayern Múnich, conducido interinamente por Aaron Danks luego que su entrenador principal, Vincent Kompany, se encuentre en reposo tras sufrir un desvanecimiento en pleno entrenamiento.

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid

Ambos se encuentran ante la urgencia de sumar tres puntos. Atlético, que ostenta un invicto de nueve partidos en todas las competencias, solo logró una victoria en lo que va de Champions. Mismo escenario para Bayern Múnich, que todavía no perdió ningún duelo en lo que va de temporada 2026.

Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso forman parte de la convocatoria del equipo del Atlético de Madrid de Diego Simeone. Bayern tendrá, entre sus múltiples figuras, la estelar presencia de Harry Kane, flamante Balón de Oro.

Harry Kane conquistó el Balón de Oro y sepultó los fantasmas del pasado

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: a qué hora juegan y estadísticas minuto a minuto

Atlético de Madrid y Bayern Múnich se miden desde las 17.00hs (Argentina) y podrá verse en vivo por la señal de cable de Fox Sports, además del streaming Disney+.

NZ