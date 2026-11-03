"Andá a Boca y sacá la mugre": el exabrupto de Jonatan Viale contra Riquelme

El periodista Jonatan Viale volvió a quedar en el centro de la polémica tras una tajante manifestación emitida en la pantalla de TN. Durante la emisión de su ciclo, el conductor arremetió contra el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y la actual comisión directiva de la institución de la Ribera.

La escena ocurrió mientras compartía mesa con el expresidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, quien asistió al programa como invitado. En el marco de un intercambio futbolístico, Viale envió un saludo al exvicepresidente xeneize Mario Pergolini y lanzó sin rodeos: "Andá a Boca y sacá la mugre", acompañando la frase con un gesto expresivo de sus manos.

La expresión provocó una inmediata reacción en el piso. El propio D’Onofrio cambió visiblemente la compostura y el tono de la charla, mientras que las imágenes tardaron pocos minutos en viralizarse en redes sociales, desencadenando múltiples cuestionamientos hacia el presentador.

El exabrupto televisivo sobre el club de La Ribera se produce en un contexto sumamente complejo para el comunicador. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) promovió acciones legales contra el periodista y el Grupo Clarín luego de que se emitiera en su espacio un video manipulado mediante inteligencia artificial que contenía referencias explícitas a una agresión sexual vinculada al futbolista Nicolás Paz.

La causa se tramita bajo la caratula “Goldfarb, Jonatan Maximiliano y otros s/Amenazas” a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 3 de Pilar, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro.

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Los requerimientos de la Justicia a la señal de noticias

En el marco de las diligencias del expediente, la sede judicial libró un oficio formal dirigido a la señal televisiva para requerir el archivo audiovisual completo y los registros originales exhibidos al aire durante la emisión del programa ¿La Ves?.

La medida busca determinar la fecha y el horario preciso en que se difundió el fragmento objetado, mientras el conductor suma un nuevo episodio de controversia pública tras sus dichos sobre la conducción de Boca Juniors.

BP