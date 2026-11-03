"Tomá, no lo quiero": la decisión de Otamendi con el banderín de Boca en La Bombonera

El protocolo inicial de todo partido de fútbol marca el tradicional cruce de saludos y la entrega mutua de estandartes entre las autoridades de cada equipo. Sin embargo, el último Superclásico en La Bombonera dejó una perla fuera del libreto en el sorteo previo protagonizado por los capitanes Leandro Paredes y Nicolás Otamendi.

Las mejores fotos del Superclásico entre Boca y River

Habitualmente, estos souvenirs institucionales finalizan en las manos de la utilería o pasan a engrosar el museo del club visitante. Pero en esta oportunidad, el zaguero de la banda roja sorprendió con un gesto directo al regalarle el elemento a un fotógrafo ubicado a metros del campo de juego.

El afortunado receptor del recuerdo fue el reportero gráfico Andrés Arouxet. Según trascendió, al momento de acercarse a la zona de fotógrafos, el experimentado marcador central le entregó el objeto azul y oro sin rodeos: "Tomá, no lo quiero".

El posteo del fotógrafo que recibió el banderín de Boca

El propio fotógrafo inmortalizó el episodio a través de sus redes sociales, donde exhibió la pieza obtenida junto a un mensaje alusivo: "Gracias Ota por el banderín, vos no lo quisiste, pero para mí es un gran recuerdo de otro clásico ganado".

La explicación del fotógrafo y el "folclore" del fútbol

Tras la viralización de la imagen, Arouxet brindó detalles de la secuencia y explicó que intentó ubicar a algún colaborador de la institución local para devolver la insignia, aunque sin éxito. Al recibir la confirmación de que podía conservarlo, decidió llevarlo consigo.

El reportero gráfico, quien conoce al defensor por sus coberturas junto a la Selección Argentina, le restó dramatismo a la actitud del futbolista y la enmarcó dentro de la rivalidad histórica: "Es un tipazo, creo que es parte del folclore. ¿Qué va a hacer un hincha de River guardándose algo de Boca?".

BP