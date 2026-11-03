Robo y sabotaje: la durísima denuncia del árbitro Mastrángelo en el estadio de Estudiantes

El vibrante 3-3 entre Estudiantes de La Plata e Instituto de Córdoba por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 quedó completamente eclipsado por lo que ocurrió puertas adentro. El postpartido desató un verdadero escándalo institucional a raíz de las duras denuncias presentadas por el juez Hernán Mastrángelo.

De acuerdo a la información difundida en exclusiva por El Gráfico, el árbitro principal redactó un informe lapidario que detalla una secuencia insólita de incidentes: expulsiones en el banco local, faltantes de elementos personales dentro de la zona arbitral y un presunto sabotaje en el estacionamiento del estadio.

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Un cruce caliente y la expulsión del secretario técnico

La tensión comenzó a escalar durante el desarrollo del encuentro. El juez reflejó en el documento oficial un fuerte entredicho protagonizado por un alto colaborador del club platense en el tramo final del cotejo.

“A los 84 minutos, el secretario técnico Leonardo Gastón Mansilla ingresó al banco de suplentes sin autorización y se puso cara a cara con el asistente número uno protestando fallos arbitrales de forma violenta y agresiva utilizando términos inapropiados, por lo que lo expulsé del campo de juego y tuvo que ser retirado por personal de seguridad del club”, detalló Mastrángelo sobre la gresca verbal que obligó a frenar momentáneamente las acciones.

Invasión al vestuario y faltantes en el entretiempo

Las anomalías continuaron una vez finalizada la primera etapa, cuando la cuaterna arbitral advirtió que la privacidad de su espacio exclusivo había sido vulnerada en plena competencia.

“En el entretiempo nos dimos cuenta de que nos sustrajeron los 4 toallones que la utilería del club local nos había facilitado para nuestro uso; este hecho deja en evidencia que alguna persona ajena a la cuaterna arbitral ingresó sin autorización a nuestro vestuario mientras transcurría el primer tiempo. En ese momento informamos el hecho y nos entregaron una llave del vestuario”, consignó el árbitro.

El "sabotaje" en el estacionamiento

El momento más grave del informe se consumó al término del compromiso, cuando los jueces se dispusieron a abandonar las instalaciones del recinto platense custodiados por el operativo diagramado.

“Al retirarnos del vestuario e ir a nuestro vehículo, ubicado en el estacionamiento asignado por la policía y seguridad del club, nos anoticiamos de que nos habían desinflado un neumático trasero intencionalmente, ya que dejaron la tapa de la válvula al lado de la cubierta”, sentenció Mastrángelo, exponiendo una clara maniobra de hostigamiento.

Un partido que quedó en segundo plano

Mientras el arbitraje se llevaba todas las miradas por el informe confidencial, en el campo de juego se había vivido un verdadero partidazo. Instituto de Córdoba ganaba con comodidad por 3-0 y parecía sentenciar la historia gracias a los tantos de Facundo Suárez, Leonel Mosevich y Jhon Córdoba.

Sin embargo, a pesar de haber sufrido la expulsión de Santiago Núñez, Estudiantes protagonizó una reacción furiosa y logró rescatar un agónico empate 3-3 por las conquistas de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Fabricio Pérez, en un cotejo que ahora quedará bajo la lupa de los organismos de seguridad y de los tribunales de disciplina.

BP