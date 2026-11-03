Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA

La Selección Argentina pone en marcha la última prueba del año. El director técnico Lionel Scaloni oficializó la lista de futbolistas citados para afrontar los compromisos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre de 2026, los cuales marcarán el cierre del calendario competitivo del seleccionado en esta temporada.

Esta convocatoria cuenta con una particularidad insoslayable: se trata de la primera nómina conformada sin la presencia del capitán Lionel Messi. Pese a esa baja de peso, el cuerpo técnico confeccionó una citación equilibrada que combina el bloque principal del plantel con variantes de cara al futuro.

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La lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit)

Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Delanteros: Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Scaloni entrenando a la Selección Argentina

La gran novedad en la defensa y los retornos confirmados

La principal sorpresa en la nómina albiceleste pasa por la inclusión del joven marcador central Aaron Anselmino, quien recibe su primer llamado a la Selección mayor tras consolidar un gran presente. Su citación responde a la intención del cuerpo técnico de seguir sumando alternativas en el relevo defensivo.

Asimismo, la lista destaca por el regreso de dos futbolistas que vuelven a estar en la consideración de Scaloni. Uno de ellos es Gonzalo Montiel, el lateral derecho vuelve a vestir la camiseta nacional para aportar jerarquía y experiencia en la banda. Además, Mariano Troilo reaparece entre los convocados para dar variantes en la zaga central.

El cronograma de los últimos amistosos del año

El combinado nacional disputará sus dos encuentros en territorio argentino, lo que permitirá al público despedir al equipo antes del receso estival:

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay – Estadio La Bombonera (Buenos Aires)

Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica – Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)

BP