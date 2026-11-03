Selección Argentina: quiénes son Mariano Troilo y Aarón Anselmino, los nuevos convocados de Scaloni

Lionel Scaloni continúa ampliando las alternativas de la Selección Argentina y sumó dos nombres jóvenes para reforzar la defensa de cara a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Mariano Troilo y Aarón Anselmino fueron incluidos en la convocatoria para la última fecha FIFA de 2026, en la que el entrenador no podrá contar con Cristian "Cuti" Romero por lesión. Los dos centrales atraviesan distintas etapas de sus carreras en Europa y tendrán la oportunidad de mostrarse en el seleccionado.

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Mariano Troilo, de 23 años, actualmente juega en el Parma de Italia, al que llegó en agosto de 2025 después de destacarse en Belgrano de Córdoba. El defensor mide 1,94 metros y se caracteriza por su porte físico y su capacidad para imponerse en el juego aéreo. En el fútbol argentino disputó 71 partidos con la camiseta del Pirata antes de dar el salto a la Serie A.

No será su primera experiencia con la Selección Mayor. En mayo de 2025, Scaloni lo convocó por primera vez para los encuentros ante Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella oportunidad, el entrenador explicó que lo venían siguiendo desde hacía más de un año y que buscaban darle la posibilidad de entrenarse con el plantel. Ahora, después de su crecimiento en el fútbol italiano, vuelve a estar en consideración.

Por su parte, Aarón Anselmino tendrá su primera convocatoria a la Selección Mayor. El defensor nació el 29 de abril de 2005 en Bernardo Larroudé, La Pampa, y se formó en las inferiores de Boca Juniors, club en el que debutó profesionalmente en junio de 2023. Sus actuaciones llamaron la atención del Chelsea, que compró su pase en agosto de 2024.

El zaguero de 21 años tuvo un recorrido europeo con préstamos en Borussia Dortmund y Racing de Estrasburgo antes de regresar al radar del conjunto inglés. Se destaca por su capacidad para jugar en la zaga central, aunque también puede desempeñarse en el mediocampo. Su juventud y proyección lo convierten en una de las apuestas del cuerpo técnico para el futuro, aunque indiscutiblemente deberá sumar más minutos, el Inglaterra o donde sea, porque esta temporada llega sin ritmo y en la Albiceleste apareció una oportunidad de oro

Mariano Troilo ya cuenta con 985 minutos en la Serie A, 11 apariciones y 1 suplencia (por copa)

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La convocatoria se da en un contexto de renovación para la Selección Argentina, que comenzará a transitar una nueva etapa después del retiro internacional de Lionel Messi. Scaloni tendrá dos amistosos para probar variantes y observar a los futbolistas que buscan ganarse un lugar: el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, y el martes 17 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

LT