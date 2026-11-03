Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 28 convocados a la Selección Argentina para disputar los dos duelos amistosos de noviembre en la última Fecha FIFA del año 2026. La Albiceleste enfrentará a Uruguay en La Bombonera el próximo viernes 13 de noviembre, y luego se medirá ante Costa Rica el martes 17 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Scaloni ante la última prueba del 2026

Con las convocatorias de Aarón Anselmino y Mariano Troilo como principales novedades, la lista cuenta con destacadas ausencias entre lesiones y decisiones del cuerpo técnico, destacando a Rodrigo de Paul.

Las grandes ausencias de la lista de Scaloni para noviembre

Rodrigo de Paul es, sin duda, la ausencia más notable de la nómina. Sin lesiones y en plena competencia con Inter Miami, el mediocampista titular en la gesta de Qatar 2022 no estará en la última Fecha FIFA del año. De Paul ya había tenido una convocatoria “parcial” en la ventana de septiembre y octubre, sumándose solamente para el último de los tres amistosos, ese que contó con la despedida de su amigo Lionel Messi.

Rodrigo de Paul, la gran ausencia de noviembre

Titular en seis partidos del Mundial 2026, incluyendo la Final del Mundo, De Paul deberá esperar para volver a vestir la Albiceleste. Tampoco fue convocado Giovani Lo Celso, intermitente en la última etapa del ciclo pero convocado a Estados Unidos, México y Canadá. El mediocampista de 30 años apenas disputó cuatro duelos en lo que va de temporada con Betis.

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Lesionados y posibles cambios en la lista

Con Dibu Martínez convocado, pese a la lesión que lo mantiene inactivo desde el 17 de octubre, Scaloni no citó a varios futbolistas importantes que se encuentran atravesando alguna recuperación, como Lautaro Martínez, Cuti Romero y Nicolás González.

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Tampoco están Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes seguirán descontando su suspensión impuesta por FIFA tras los incidentes en el Mundial 2026. Milton Delgado y Leonel Flores, futbolistas de Boca convocados en la ventana anterior, no repetirán en pleno tramo definitorio del Xeneize en la temporada.

La lista está abierta a cambios ante posibles imponderables, pero también para la convocatoria de más futbolistas.

NZ