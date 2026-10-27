El comentario de Mbappé que provocó un conflicto con China: suspendieron LaLiga en todo el país y rompieron sus contratos

Kylian Mbappé quedó en el centro de una polémica internacional después de referirse a un meme que lo muestra con el rostro de Mao Zedong, histórico líder de China, durante una entrevista para el programa francés The Bridge. Sus declaraciones provocaron una reacción en el país asiático que trascendió las redes sociales y tuvo consecuencias para el delantero del Real Madrid y para LaLiga.

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Consultado por el montaje que más gracia le causaba, el futbolista respondió: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. Aunque no mencionó a Mao por su nombre, la imagen a la que hacía referencia superpone su rostro al del fundador de la República Popular China. El fragmento de la entrevista se viralizó y generó fuertes críticas entre usuarios chinos.

La repercusión llegó a los medios de comunicación y al ámbito institucional. El Ministerio de Exteriores chino advirtió que las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino generan rechazo en distintos sectores de la sociedad. En ese contexto, la televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga en China y retiró anuncios y videos protagonizados por Mbappé, según informaron medios locales citados por agencias internacionales.

El conflicto también tuvo consecuencias comerciales para el delantero. Tres empresas chinas anunciaron el fin de sus acuerdos con Mbappé: Dongpeng, dedicada a las bebidas, y las compañías lácteas Mengniu y Milkground. En sus comunicados, las firmas expresaron su rechazo a comportamientos que consideraron ofensivos para los sentimientos nacionales. Ninguna de las tres detalló de manera específica el episodio que motivó su decisión.

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Frente a la magnitud de la reacción, Mbappé publicó un mensaje de disculpas dirigido al público chino. “Mi comentario fue desacertado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y a miembros de la comunidad china en todo el mundo”, reconoció. Además, aseguró que no había tenido intención de ofender y manifestó su respeto por el pueblo chino y su historia.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también pidió disculpas en nombre de la competición y sus clubes. En un comunicado institucional, lamentó la ofensa que pudieron causar las declaraciones y remarcó que se trató de comentarios personales del futbolista, que no representan a la liga española. También aseguró que el organismo buscará resolver la situación mediante el diálogo con las autoridades y sus socios chinos, y anunció que trabajará en un protocolo de sensibilidad cultural y comunicación.

LT.