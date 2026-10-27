"Levantás una baldosa y hay un negocio": Gastón Gaudio disparó contra el oficialismo de Independiente

El clima político en el Club Atlético Independiente suma temperatura a medida que se aproxima la fecha de los comicios. En medio de los señalamientos que buscaban posicionarlo como una lista de continuidad de la actual gestión, el extenista y candidato a presidente Gastón Gaudio salió al cruce de las versiones, fijó una postura de absoluta oposición y descargó durísimas críticas contra la dirigencia que encabeza la institución.

En declaraciones periodísticas brindadas al diario Clarín, el excampeón de Roland Garros cuestionó la política deportiva desplegada en los últimos tiempos y responsabilizó de manera directa al secretario general del club, Daniel Seoane, por el presente futbolístico e institucional del Rojo.

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"Entregaron las llaves del club"

Sin matices ni diplomacia, Gaudio cargó contra la conducción actual por el manejo del fútbol profesional y la influencia de actores externos en la toma de decisiones cotidianas dentro del predio de Villa Domínico. "Lo que hicieron con el fútbol es muy difícil de justificar. Llegaron prometiendo cambiar Independiente y terminaron entregándole las llaves del club a Daniel Seoane", disparó el postulante a la conducción.

Siguiendo esa misma línea argumental, profundizó su diagnóstico sobre el rumbo deportivo: "¿Y cuál fue el resultado? Malas decisiones, contrataciones difíciles de entender, representantes con una influencia que no deberían tener y un equipo que cada vez está más lejos de lo que merece Independiente. A los técnicos los eligen ellos, a los jugadores los traen ellos y las decisiones las toman ellos. No pueden mirar para otro lado cuando las cosas salen mal. Independiente no puede seguir siendo un lugar donde cualquiera viene a hacer sus negocios. Hay que tener capacidad, responsabilidad y estar a la altura de esa historia"

La acusación contra Seoane y la promesa de "tolerancia cero"

Al ser consultado sobre los motivos de sus señalamientos puntuales hacia el secretario general, el candidato no guardó reservas y definió la gestión reciente con una frase contundente: "¿Me estás jodiendo? Fue realmente una catástrofe; levantás una baldosa y hay un negocio debajo. Yo tengo todo para perder. Estoy bárbaro con mi vida y estoy metiendo los pies en el barro, pero amo al club y quiero poder dar vuelta la historia. Entonces, el que toca un dólar indebido en Independiente, 'chau, se va'. Usaron mal los recursos o alguien se la llevó".

Por otra parte, desestimó enfáticamente los rumores que pretenden emparentar su espacio con sectores del pasado reciente de la institución o con la propia comisión directiva en funciones: "No voy a traer la plata para pagar la fiesta de Seoane. Por eso, a mí me hacen reír cuando dicen que detrás mío vienen los que ya estuvieron. ¿La gente se cree que soy tan tarado? No existe, es absurdo lo que dicen", enfatizó.

Y concluyó: "Lo único que tengo claro es que nadie que le hizo daño a Independiente en los últimos 20 años va a estar. La gente no es tonta. Si estás en el club, vas a Avellaneda, sabés quién va a hacer negocios, quién quiere chorear y el que va a votar también sabe quién quiere utilizar a Independiente para hacer negocios o posicionarse en la AFA".

Todo listo para el 13 de diciembre: el cronograma electoral de Independiente confirmado

Las declaraciones de Gaudio se dan en el marco de la oficialización del calendario por parte de la Junta Electoral de Independiente. Tras la reunión del organismo, se determinó que los socios acudirán a las urnas el domingo 13 de diciembre, en la jornada fijada entre las 9:00 y las 18:00.

El cronograma institucional contempla los siguientes pasos previos:

29 de octubre: Publicación del padrón provisorio de socios habilitados para votar.

13 de noviembre: Notificación oficial de la convocatoria a las agrupaciones políticas.

23 de noviembre: Oficialización de las listas y candidatos definitivos.

13 de diciembre: Elecciones presidenciales en el club.

La disputa por el sillón presidencial quedará concentrada en tres frentes: la candidatura de Gastón Gaudio, la postulación de Luciano Nakis —quien sumó el respaldo de Daniel Bertoni a su espacio— y la boleta que encabeza Enrique Sacco.

BP