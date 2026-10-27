AFA presentó la "Argentum Gambeta Derbi": la pelota para el Superclásico con tributo a Maradona y Messi

A solo cinco días de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial el lanzamiento de la pelota que rodará en el campo de juego. Se trata de la Argentum Gambeta Derbi, un modelo exclusivo desarrollado junto a la marca Adidas que tendrá su estreno oficial este domingo en La Bombonera y que se utilizará en compromisos seleccionados del certamen local.

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la entidad madre del fútbol nacional confirmó el arribo del nuevo esférico, destacando el concepto cultural que inspiró su diseño: "El nombre de este nuevo prototipo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol local: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego", expresaron desde la AFA.

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Estética retro y símbolos de la identidad nacional

En materia estelar de diseño, el balón recupera las líneas estructurales de la icónica pelota Tango del Mundial de 1978, reinterpretándola con una paleta cromática moderna donde predominan los tonos celestes, negros y grises sobre la superficie principal.

Nueva pelota Argentum Gambeta Derbi

Entre sus detalles icónicos, la pelota lleva inscripto el fragmento del coro del Himno Nacional Argentino ("Sean eternos los laureles que supimos conseguir"), reforzando la mística del seleccionado. A su vez, el diseño incluye en uno de sus gajos el emblemático número 10, una clara referencia simbólica al legado de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, los dos máximos exponentes del talento y la gambeta en la historia del deporte.

Superclásico por el Torneo Clausura: día, hora y TV

La Argentum Gambeta Derbi tendrá su bautismo de fuego en el choque entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura, en un marco donde ambos buscan dar un golpe de autoridad.

Fecha: Domingo 1° de noviembre

Horario: 15:00 (hora de Argentina)

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Transmisión en vivo: ESPN Premium y TNT Sports

BP