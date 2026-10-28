Manchester City y Liverpool cumplieron en la Carabao Cup, pero el Chelsea siguió los pasos del Arsenal y quedó eliminado

Luego de una jornada de martes histórica donde el Arsenal quedó eliminado contra un equipo de la cuarta división, la Carabao Cup siguió su rumbo este mismo miércoles: Manchester City eliminó al Brighton en penales, mientras que el Liverpool hizo lo propio ante el Chelsea, también desde los doce pasos.

Los Citizens hicieron la tarea, aunque sufrieron más de la cuenta ante unas Gaviotas que venían dando que hablar en el fútbol inglés. Con un Gerónimo Rulli que se hizo gigante en la tanda de penales y un Enzo que no falló desde los doce pasos, el equipo de Manchester avanzó de ronda tras igualar 2-2 y ganar 4-3 en la definición por penales.

Por su parte, los Reds tenían un desafío más complicado ante los Blues, pero, en Anfield, el equipo local se hizo gigante. Tras un intenso empate 1-1, la definición se trasladó a los penales, donde Alexis Mac Allister convirtió el suyo, mientras que Valentín Barco falló el suyo para el Chelsea. Finalmente, el Liverpool se impuso por 6-5 y selló su clasificación a la siguiente ronda.

Con Enzo en cancha y un Rulli heroico, Manchester City pasó de ronda

Manchester City logró avanzar de ronda tras sufrir hasta el último segundo frente al Brighton. Luego de un vibrante empate 2-2 en los 90 minutos, la serie se debió definir en una tanda de penales cargada de dramatismo, donde el arquero argentino Gerónimo Rulli se vistió de héroe indiscutido al atajar dos ejecuciones para sellar el 4-3 definitivo.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el elenco celeste. El Brighton sorprendió en la primera mitad y se puso en ventaja gracias a la aparición de Malick Yalcouyé a los 30 minutos. Sin embargo, antes del descanso, el croata Mateo Kovacic estampó la igualdad transitoria.

En el complemento, el desarrollo no dio respiro. Georginio Rutter volvió a poner arriba a las gaviotas a los 47 minutos, obligando al City a remar desde atrás. Cuando el partido se moría, apareció el defensor Vitor Reis a los 72 minutos para conectar un centro tras una pelota parada y decretar el 2-2 que mandó la historia directamente a los penales.

Con la tensión en su punto máximo, el trámite desde los doce pasos tuvo a los argentinos como grandes protagonistas de la noche. Enzo Fernández, quien había ingresado a los 37 minutos del segundo tiempo, mostró toda su categoría al ejecutar con precisión su remate en la tanda, clavando la pelota en el ángulo para poner el 2-2 parcial.

Pero la gran noche consagratoria tuvo dueño absoluto bajo los tres palos. Gerónimo Rulli agigantó su figura al detener de manera notable dos disparos consecutivos para asegurar la sufrida clasificación del City por 4-3.

Mac Allister lo metió, Barco lo falló y Liverpool avanzó en penales ante Chelsea

El duelo estelar de los octavos de final entre dos de los gigantes del fútbol inglés cumplió con creces todas las expectativas. En un encuentro disputado de ida y vuelta en Anfield, Liverpool y Chelsea igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario, obligando a estirar la definición a una larguísima y infartante tanda de penales donde los Reds terminaron festejando al imponerse por 6-5.

El trámite del partido estuvo marcado por la tensión y la paridad. Los goles en el tiempo regular llegaron a través de la vía de la máxima pena: Morgan Rogers adelantó transitoriamente al Chelsea con un remate preciso desde los doce pasos. Sin embargo, la reacción del conjunto local no tardó en llegar y, sobre el cierre de esa etapa inicial, Cody Gakpo también capitalizó un penal para decretar la igualdad.

Con la paridad sellada, la serie de penales se convirtió en una montaña rusa de emociones con marcado sello argentino. En el arranque de la tanda, Alexis Mac Allister se hizo cargo del primer disparo del Liverpool y demostró absoluta jerarquía al clavarla en el ángulo para abrir el marcador para su equipo.

Por el lado del Chelsea, el ingreso del ex Boca Valentín Colo Barco sumó dinamismo al mediocampo en la segunda mitad, pero el destino le tenía preparada una amargura en la definición: al ejecutar su penal, su remate dio de lleno en el poste, transformándose en una de las jugadas clave que le costaron la ventaja a los Blues.

Tras una secuencia interminable de ejecuciones y algunos desaciertos de ambos lados, la balanza se inclinó definitivamente para el lado de los locales, permitiendo que el Liverpool abrochara una clasificación agónica a los cuartos de final.

El batacazo del año en Inglaterra: Fleetwood Town eliminó al Arsenal

Lo mismo que le ocurrió al Manchester United la temporada pasada le sucedió al Arsenal, actual campeón de la Premier League, en 2026: cayó sorpresivamente ante un equipo de la cuarta división del fútbol inglés.

Lo que sucedió el martes en el Highbury Stadium superó cualquier lógica previa: el Fleetwood Town, un modesto equipo de la League Two, eliminó a los Gunners, tras imponerse por 5-3 en la tanda de penales luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario por los octavos de final.

La magnitud del golpe trascendió la propia eliminatoria. Nunca antes un campeón vigente de la Premier League había sido eliminado de la Copa de la Liga por un club de cuarta categoría.

"Es la noche más importante de la historia del club", resumió el técnico Matt Lawlor, mientras que Arteta reconoció la tristeza y el golpe sufrido por su equipo en otra jornada inolvidable del fútbol británico.

FMZ