Verón cruzó a Flamengo tras la protesta por Marcos Rojo: "No corremos riesgo de no jugar la final"

La clasificación agónica de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores quedó envuelta en un fuerte clima de tensión internacional. Después de que el Pincha eliminara a Flamengo por penales en el estadio Maracaná, la dirigencia del club carioca formalizó un reclamo ante la Conmebol para cuestionar la presencia de Marcos Rojo en el partido de vuelta.

La controversia gira en torno a los plazos de incorporación del experimentado defensor, cuyo arribo al conjunto platense se produjo una vez finalizado el libro de pases local. Ante la negativa inicial de la entidad sudamericana para sumarlo a la lista de buena fe, la institución recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), organismo que dictó una habilitación provisoria para que el zaguero pudiera saltar a la cancha en Brasil.

Juan Sebastián Verón sacó pecho por Estudiantes finalista: elogios a Muslera y críticas a la AFA de Chiqui Tapia

La palabra de Juan Sebastián Verón: tranquilidad y seguridad institucional

Frente al revuelo generado por las protestas del Mengão, el presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón, dialogó con La Red para llevar absoluta calma a los hinchas y explicar los pasos legales que dio la dirigencia antes de tomar la decisión.

“Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, no sabemos cuándo será, si antes o después de la final. Lo importante es que Marcos fue habilitado por la habilitación del TAS. Y sobre lo que se defina para adelante, nosotros no corremos riesgos de no jugar la final”, afirmó con firmeza el máximo directivo.

En la misma línea, la "Brujita" remarcó que el club no actuó de manera improvisada, sino que respaldó cada movimiento en dictámenes jurídicos profesionales para blindarse ante cualquier escenario reglamentario. “Si el abogado nos hubiese dicho que esto no era válido, no hubiésemos hecho nada”, sostuvo Verón, al tiempo que ratificó que contaban con el aval necesario para avanzar con la presentación que terminó destrabando el ingreso del exjugador de la Selección Argentina.

Marcos Rojo

Los argumentos del Flamengo y el panorama hacia el duelo con Palmeiras

Del otro lado, la postura de Flamengo se sostiene en que dicha medida cautelar o provisoria no eximía al club de posibles sanciones deportivas o reclamos posteriores si el fallo definitivo del TAS termina dándole la razón a los argumentos brasileños. El expediente sigue abierto y bajo la lupa de los tribunales deportivos internacionales.

Sin embargo, desde La Plata la postura es inquebrantable. Con la mente puesta en la definición continental frente a Palmeiras, Verón reconoció que atraviesa los días previos con la máxima expectativa, enfocado en que la planificación institucional y deportiva culmine de la mejor manera para alegría de todo el pueblo pincha.

BP