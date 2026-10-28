La historia de Eulalia "Lali" Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni: el sostén silencioso del DT campeón del mundo

En la noche del martes se confirmó una noticia que conmueve de manera profunda al ambiente del fútbol y a la comunidad de Pujato: a los 74 años falleció Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. La mujer, que desde hacía un tiempo atravesaba un delicado cuadro de salud, murió en la vivienda que compartía junto a su esposo, Ángel "Chiche" Scaloni, en su histórica residencia de la localidad santafesina, el refugio en el mundo del entrenador campeón del mundo.

Conocida por todos cariñosamente como "Lali", Marzetti desarrolló la mayor parte de su vida en Pujato, pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Rosario. Allí construyó su hogar junto a Ángel y formó una familia de tres hijos: Mauro (nacido en 1976), Lionel (1978) y Corina (1994).

Su figura, marcada por un carácter fuerte y siempre positivo, no solo dejó huella en la intimidad del hogar, sino también en el entramado cotidiano de su pueblo.

Falleció Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

"Lali", el sostén de sus hijos y la jueza de paz de Pujato

Durante varios años, Lali trabajó como empleada en el Juzgado de Paz local, donde cumplía funciones en el turno mañana. Esa tarea le permitió entablar un vínculo directo, cercano y cotidiano con los vecinos de la localidad. Debido a sus horarios laborales y a las extensas jornadas de su esposo arriba del camión, Lionel y sus hermanos pasaban gran parte de las tardes escolares al cuidado de su abuela materna, Lucía.

En el plano familiar, Lali fue una presencia determinante en las decisiones que marcaron la historia del entrenador. Entre las anécdotas que atesora su entorno, destaca la elección del segundo nombre del DT. "Sebastián se lo puse yo, porque me gustaba y porque él eligió Lionel", recordaba Lali, en la biografía de su hijo, sobre la decisión compartida con su esposo al momento del nacimiento del técnico.

Lionel Scaloni junto a su mamá

Quienes la conocieron desde la infancia la recuerdan como una niña inquieta y vital. De hecho, el periodista y vecino Carlos Barulich —quien fue su compañero de escuela primaria y secundaria durante doce años— recordó que ya de chica la llamaban Lali. Fue justamente Barulich quien, en la biografía de Scaloni, compartió uno de los gestos más entrañables de la mamá del DT campeón del mundo: cuando él regresó al pueblo para hacer programas de radio, Lali apareció de sorpresa en el estudio, le puso unos billetes en la mano y le dijo: "Tomá, esta publicidad es nuestra", brindándole su apoyo económico por pura generosidad y sin que nadie se lo pidiera.

Desde los primeros pasos de Lionel y Mauro en el club Infantiles Zavallenses, Lali y Chiche se convirtieron en un sostén incondicional. En los potreros de la región, la presencia de la madre era una constante de aliento y energía positiva para acompañar las carreras de sus hijos.

A pesar del perfil bajo que siempre eligió mantener ante la exposición pública de su hijo, su impronta solidaria y su carácter firme sostuvieron la estructura sobre la que se edificó la carrera del actual director técnico de la Selección Argentina.

Eulalia Marzetti

Los problemas de salud y la dedicatoria en la Copa América 2021

El estado de salud de Eulalia sufrió una complicación severa a mediados de 2021, cuando padeció un accidente cerebrovascular (ACV) pocos días antes del inicio de la Copa América disputada en Brasil. El episodio requirió internación y una larga rehabilitación.

En aquel torneo —que terminó con la consagración argentina tras 28 años sin títulos mayores—, la preocupación de Scaloni por su madre fue una constante. Apenas consumada la victoria en el Maracaná, el entrenador rompió el protocolo de los festejos para dedicarle el logro públicamente en conferencia de prensa: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

Semanas más tarde, su padre Ángel atravesó un cuadro de salud similar. La simultaneidad de ambos episodios de salud afectó profundamente a la familia e impidió que los padres de Scaloni pudieran viajar a Qatar en 2022 para presenciar el momento en que su hijo se consagraba campeón del mundo.

Durante la etapa de Clasificatorias rumbo a Qatar, el propio DT llegó a hacer pública la angustia que atravesaba por la situación de sus padres en octubre de 2021: "No estoy para pensar en el Mundial", confesó tras un encuentro ante Perú en el Monumental.

Pese al impacto mediático de los logros deportivos de la Selección en los años posteriores, la evolución de la salud de Lali se mantuvo resguardada bajo la intimidad familiar en Pujato, el pueblo que hoy despide a una de sus vecinas más queridas.

BP