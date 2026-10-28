El Fútbol Argentino está de luto por el fallecimiento de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. La mamá del entrenador de la Selección Argentina murió a los 74 años este miércoles 28 de octubre en su residencia de Pujato, y AFA envió sus condolencias, con Chiqui Tapia a la cabeza, a través de un mensaje en redes sociales.

AFA homenajeará a Eulalia Marzetti de Scaloni en el Superclásico

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó mediante su Boletín Oficial la realización de “un minuto de silencio en todos los encuentros correspondientes a la próxima fecha de las principales categorías de los torneos organizados por esta institución, que dará comienzo el día de mañana, así como también el izamiento de las banderas a media asta”.

Boletín Oficial de AFA por le homenaje de Eulalia Marzetti

El homenaje a Eulalia Marzetti se realiza “En su memoria y como muestra de respeto” y se realizará, entre otros partidos, en el Superclásico que Boca Juniors y River Plate disputarán el próximo domingo 1 de noviembre.

La historia de Eulalia "Lali" Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni: el sostén silencioso del DT campeón del mundo

“En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso”, cierra el Boletín N° 6966 de AFA.

NZ