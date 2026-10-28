Wayne Rooney fulminó a Lisandro Martínez por el mal momento de Manchester United: "Da la cara"

La profunda crisis deportiva e institucional que atraviesa Manchester United sumó un nuevo capítulo de alta tensión, esta vez protagonizado por uno de los máximos referentes de su historia. Luego de sufrir un lapidario 3-0 frente a Bournemouth en Old Trafford —un resultado que dejó al conjunto de Mánchester en el puesto 16 de la tabla, coqueteando a tan solo una unidad de los puestos de descenso—, Wayne Rooney hizo oír su voz sin guardarse absolutamente nada.

Durante su intervención en el espacio partidario The United Strand, el exfutbolista ofreció una radiografía impiadosa sobre el presente que vive el vestuario de los Red Devils. En sus primeras definiciones, sintetizó el flojo andar del equipo al señalar una “falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo”.

Tensión en Manchester United: Lisandro Martínez cuestionó a la dirigencia y Rooney le respondió

El dardo directo de Wayne Rooney a Licha Martínez

En su duro diagnóstico, el "Astro" inglés apuntó contra la actitud individualista de quienes hoy integran el primer equipo. “Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas: no les importan ni sus compañeros, ni el entrenador, ni los hinchas. Están paseándose por ahí y pasando por encima del DT”, aseveró al analizar el compromiso del grupo.

Sin embargo, el tramo más incisivo de sus declaraciones estuvo reservado para Lisandro Martínez, a quien ubicó en el centro de la escena tras los recientes cortocircuitos mediáticos del zaguero. “Martínez, da la cara: levantate y mostrá que cuestionás al entrenador. Da la cara”, disparó Rooney en dirección al internacional argentino.

Lisandro Martínez

El referente inglés argumentó que la postura asumida por el defensor resquebrajó la dinámica del grupo. “Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad”, sentenció.

El trasfondo del conflicto: la frase tras la Champions y las disculpas

El malestar de Rooney se remonta al descargo que había realizado el ex-Defensa y Justicia tras caer derrotados frente al Atlético de Madrid en el certamen continental. En aquella oportunidad, el defensor central no ocultó su malestar con las altas esferas de la institución al declarar: “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”.

El impacto institucional de sus dichos obligó a Martínez a rectificarse públicamente a través de sus canales oficiales para intentar calmar las aguas. “Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos”, escribió el campeón del mundo en sus redes sociales.

El llamado a la dignidad profesional

Pese al pedido de disculpas del zaguero, Rooney insistió en la pasividad del plantel e imaginó cómo reaccionaría él si compartiera vestuario con el actual grupo de futbolistas. “Me encantaría entrar en ese vestuario, sentarlos a todos y decirles: ‘¿Qué mierda están haciendo? ¿Creen que merecen llevar esta camiseta?’. Meterles un puto cohete por el culo, porque no están haciendo una mierda”, lanzó de forma tajante.

A modo de cierre, el legendario atacante validó la bronca del simpatizante del United y cuestionó los abultados sueldos frente al bajo rendimiento mostrado en el terreno de juego. “Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: ¿Sabés qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo. Están recibiendo una cantidad de dinero enorme y lo mínimo que pueden hacer es trabajar, demostrar que significan algo y demostrarle al hincha que te importa”, concluyó.

BP