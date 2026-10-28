La Selección argentina femenina Sub 17 quedó eliminada del Mundial de Marruecos 2026. Después de empatar 1-1 ante Ghana en los 90 minutos, el equipo dirigido por Christian Meloni perdió en la definición por penales y no pudo avanzar a los cuartos de final. La derrota puso fin a una campaña histórica para las juveniles, que disputaban por primera vez una Copa del Mundo de la categoría.

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El encuentro, disputado en el Complejo de Fútbol Mohammed VI de Rabat, comenzó cuesta arriba para la Albiceleste. Ghana abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo y obligó a Argentina a buscar la igualdad durante el resto del partido. La arquera rival y la falta de precisión complicaron el camino del conjunto nacional, que necesitaba ganar para seguir en carrera.

Cuando la eliminación parecía cada vez más cerca, apareció Mercedes Diz, la gran figura argentina en el torneo. La delantera de River Plate convirtió el empate agónico y llevó la definición a los penales. Con ese tanto, reafirmó su condición de principal referencia ofensiva del equipo y alcanzó los siete goles en el certamen.

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Sin embargo, la reacción no alcanzó para completar la remontada. En la tanda desde los doce pasos, Ghana fue más efectiva y consiguió el pase a los cuartos de final, mientras que Argentina se despidió con la frustración de haber quedado a las puertas de una nueva instancia mundialista.

La eliminación dejó un sabor amargo, especialmente por el crecimiento que había mostrado el equipo durante la fase de grupos. Tras perder 2-1 ante Alemania en el debut, las dirigidas por Meloni vencieron 2-0 a Nueva Zelanda y cerraron la primera ronda con una contundente goleada por 5-1 frente a Marruecos, anfitrión del certamen. Esa actuación les permitió clasificarse a los octavos de final.

Diz fue la gran protagonista de esa primera etapa: marcó dos goles ante Nueva Zelanda y un triplete frente a Marruecos, además de convertir ante Ghana. Su rendimiento fue uno de los puntos más destacados de la campaña argentina y la consolidó como una de las goleadoras del Mundial.

Aunque el desenlace fue doloroso, la participación dejó un antecedente importante para el fútbol femenino juvenil argentino. El seleccionado consiguió competir en su primera Copa del Mundo Sub 17, avanzó a los octavos de final y mostró capacidad de recuperación después de un comienzo adverso.

LT