Richarlison destrozó a Flávio Bolsonaro con una chicana tras su fuga y el escándalo por la isla privada: "De vuelta a la isla"

El clima político en Brasil mantiene su ebullición no solo en los estrados judiciales y los despachos legislativos, sino también en el terreno de las redes sociales. A raíz del triunfo de Lula da Silva en el balotaje presidencial, el mundo del fútbol y la política protagonizaron un cruce explosivo que tuvo como epicentro al delantero Richarlison y a Flávio Bolsonaro, quien debió abandonar el país en medio de una tormenta judicial.

Lejos de mantenerse al margen, el atacante del Tottenham aprovechó el revés electoral del sector opositor para pasar factura. A través de su cuenta oficial de Instagram, el artífice de la "Canarinha" compartió una serie de imágenes editadas mediante inteligencia artificial con claras burlas hacia el hijo del exmandatario, marcando el pulso de un conflicto que mezcla bienes raíces, poder y presiones políticas.

El reclamo de Richarlison a Flávio Bolsonaro por una isla de lujo: "Se la quedaron sin pagar"

La chicana de Ricahrlison y el respaldo de Lula da Silva

En su publicación, que rápidamente superó el millón de "me gusta" y desató un debate masivo en internet, Richarlison escribió de manera socarrona: "Entonces, no hay nadie en la isla, ¿verdad?". En los carteles digitales insertados en las gráficas también se leía la leyenda "de vuelta en la isla", ratificando su reclamo de soberanía sobre el codiciado territorio.

El posteo no tardó en captar la atención de otros pesos pesados. Entre las reacciones se destacó la de Neymar Júnior, afín a la ideología de la familia Bolsonaro, quien acudió a los comentarios para chicanear a su compatriota: "La próxima vez lee el contrato". Lejos de achicarse, Richarlison expuso públicamente la documentación respaldatoria de la compra. Dicha réplica escaló al plano institucional cuando el propio presidente Lula da Silva intervino en el entuerto al señalar: "Le estoy pidiendo a la Policía Federal que investigue para saber dónde se hizo ese chanchullo".

El posteo de Richarlison

La denuncia de fondo: 10 millones de reales y una usurpación exprés

El trasfondo de esta disputa se remonta a la millonaria inversión que el futbolista realizó entre 2020 y 2021, período en el cual destinó cerca de 10 millones de reales para adquirir y refaccionar el enclave insular. De acuerdo al relato del deportista, la tensión se desató cuando rechazó de plano las intenciones de compra del sector político vinculado a los Bolsonaro.

En un descargo audiovisual compartido en sus perfiles, Richarlison detalló la maniobra que lo marginó de su propiedad: "No quería vendérsela. Flávio Bolsonaro y este tal Willer Tomaz fueron allí y, en 24 horas, se quedaron con la posesión de la isla. Ahí es donde falló la Justicia. Hasta donde yo sé, se quedaron con la isla sin pagar ni un centavo", fustigó.

La acusación formal del delantero sacudió el escenario público en plena recta final hacia la segunda vuelta electoral. Con el correr de los días, la fuga del dirigente y el avance de las investigaciones federales convirtieron el caso en un símbolo de las disputas de poder en torno a los privilegios y las fallas del sistema judicial brasileño.

BP