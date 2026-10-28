Romano Floriani Mussolini convirtió su primer gol en la Serie A con la Lazio: es bisnieto del dictador italiano

Romano Floriani Mussolini vivió una jornada especial en el fútbol italiano. El defensor de la Lazio convirtió su primer gol en la Serie A durante la victoria por 6-2 frente a Sassuolo, por la novena fecha del campeonato. Sin embargo, la noticia trascendió el resultado por su apellido: es bisnieto de Benito Mussolini, el dictador fascista que gobernó Italia entre 1922 y 1943.

Un campeón del mundo explotó contra un ministro tras la tragedia ferroviaria en España: "Twitter no es tu trabajo"

El lateral derecho, de 23 años, hizo el tercer tanto de su equipo a los 16 minutos del primer tiempo. Fue su primera conquista en la máxima categoría del fútbol italiano y la segunda de su carrera profesional. La anterior había sido en 2024, durante su préstamo en Juve Stabia, cuando jugaba en la Serie B.

Nacido en Roma en 2003, Romano es hijo de Alessandra Mussolini, exparlamentaria y figura pública italiana, y nieto del pianista Romano Mussolini. Se formó en las divisiones inferiores de la Roma antes de pasar a la Lazio en 2016. Luego sumó experiencia a través de préstamos a Pescara, Juve Stabia y Cremonese, antes de regresar al club romano.

La historia familiar hizo que su carrera estuviera acompañada por una atención mediática particular. El futbolista optó por llevar únicamente “Romano” en la camiseta, en lugar de exhibir el apellido Mussolini en la espalda, una decisión que ayuda a distinguir su identidad deportiva de la carga histórica asociada a su familia. En declaraciones anteriores, sostuvo que su trabajo como futbolista no tiene relación con la figura de su bisabuelo y que busca concentrarse en su carrera.

LT.