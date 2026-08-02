Misterio develado: publicaron el video de cómo le llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina

La sufrida e inolvidable victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una postal que recorrió el mundo: los jugadores celebrando en el campo de juego con una bandera que llevaba la leyenda "las Malvinas son argentinas". A semanas de aquel hito, el misterio sobre cómo se gestó el momento comenzó a develarse.

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Este último sábado, una simpatizante compartió a través de sus redes sociales un registro audiovisual inédito que capturó el instante exacto en el que el trapo cayó en manos de los futbolistas. "Capté el momento en que tiraron la bandera de las Malvinas, sin darme cuenta. Dos semanas después de volver del Mundial, me pongo a ver mis videos y fotos. Ahí estaba, tremendo", relató la joven junto a las imágenes.

En el video se observa con claridad cómo el mediocampo del equipo nacional se transformó en escenario de la emotiva escena. Giovani Lo Celso, quien no había sumado minutos durante el encuentro, divisó el lienzo sobre el césped y se agachó a recogerlo. Al leer la inscripción, no dudó en exhibirlo de cara a la parcialidad argentina.

Rápidamente se sumaron Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, quienes sostuvieron los extremos mientras saltaban y entonaban cantitos junto al resto del plantel, antes de que el volante del Real Betis dejara el emblema desplegado sobre el verde césped para las fotos oficiales que luego darían la vuelta al planeta.

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El expediente de la FIFA y el reproche del Gobierno

Sin embargo, el emotivo festejo no estuvo exento de polémicas en el plano institucional y político. En primer lugar, la FIFA abrió formalmente un expediente para evaluar si la exhibición del mensaje encuadra dentro de una manifestación de índole política, conducta estrictamente prohibida por los reglamentos disciplinarios del organismo internacional.

Por otro lado, la escena generó repercusiones puertas adentro del país. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente el festejo de los futbolistas al señalar que "no son parte de la diplomacia" y calificar el episodio como "un actuar imprudente". El mandatario remarcó que el deporte no debe mezclarse con la política e insistió en que la disputa por la soberanía de las islas debe resolverse a través de los canales diplomáticos tradicionales.

BP