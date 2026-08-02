"¡Dejate de joder!": Facundo Medina reveló el cruce que tuvo con su mamá por las teorías conspirativas sobre la Selección

El defensor de la Selección Argentina, Facundo Medina, volvió a descartar de plano las teorías conspirativas que circularon en las redes sociales sobre la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Lejos de esquivar el tema, el zaguero reveló una insólita y cercana charla que debió mantener con su propia madre al respecto.

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Durante un adelanto de la entrevista concedida a Ferné con Grego, el futbolista del Olympique de Marsella relató cómo frenó a su mamá cuando ella se hizo eco de los rumores en internet: “Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder! ¡Dejate de hinchar los huevos!’”, recordó ante la consulta del conductor Grego Rossello.

En la misma línea, el ex River se mostró visiblemente molesto por las especulaciones sobre el rendimiento del equipo: “¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué? Queremos ganar como todos, ¿qué te pensás? Yo, sabés qué, estaría feliz, pero nos tocó perder y hay que aceptarlo”, sentenció.

Facundo Medina

La postura del plantel y el dolor por la derrota

La tajante declaración de Medina se alinea con la postura que ya habían manifestado días atrás tanto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, como el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y su ayudante Roberto Ayala, desestimando cualquier lectura que se aleje de lo estrictamente deportivo.

No es la primera vez que el marcador central alza la voz contra estas versiones. Al retornar al país, el jugador ya se había expresado desde un balcón ante los vecinos para pedir mesura a la opinión pública: “No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. Estamos muy tristes por haber perdido”, había enfatizado en aquel momento, reconociendo el duro golpe anímico que significó el subcampeonato.

Facundo Medina

La unión del grupo como estandarte

Para cerrar, Medina realzó los valores humanos que predominan en el vestuario de la Selección, remarcando que la fortaleza colectiva continúa intacta más allá de los avatares propios de la alta competencia: “Cuando vos tenés gente que, más allá de que sean excelentes jugadores, son aún mejor persona, es imposible no tirarte de cabeza”, concluyó el defensor, reivindicando el compañerismo que caracteriza al ciclo.

BP