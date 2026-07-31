El ciclo de Franco Mastantuono en el Real Madrid ingresó en una fase de pausa. Tras un primer año marcado por la adaptación, una lesión en el pubis y la alta competencia interna, la dirigencia del club merengue tomó la tajante decisión de buscarle una salida a préstamo.

La postura se ratificó cuando José Mourinho presentó la lista de convocados para el primer amistoso formal de la pretemporada frente a la Fiorentina de Italia y excluyó al juvenil argentino, dejando en claro que no formará parte del armado principal del plantel.

Franco Mastantuono

Además, El periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, confirmó la información a través de sus redes sociales: "Franco Mastantuono dejará el Real Madrid a préstamo, decisión confirmada por parte del club como se informó en las últimas semanas. El Real no incluyó a Franco en la convocatoria para este fin de semana porque tiene que salir cedido".

En ese sentido, en las últimas horas las redes sociales se llenaron de rumores sobre su posible destino, incluso con un eventual regreso a River. Sin embargo, ese escenario no se haría realidad.

El sueño de River, descartado: Europa es la prioridad

A pesar de un guiño que encendió las redes sociales, donde Mastantuono publicó una foto luciendo la camiseta del Millonario en su infancia, y del interés recíproco, la dirigencia del Madrid habría descartado de plano una vuelta temporal a la Argentina.

En Valdebebas pretenden que la joya de 18 años mantenga el roce y el ritmo de competencia en el Viejo Continente. La prioridad pasa por encontrar un proyecto donde el futbolista pueda consolidarse jugando en su posición natural: detrás del 9, como mediapunta o enganche.

Mastantuono, la ex joya de River

"El club indicó su preferencia por una cesión en Europa sobre un regreso a River Plate", aseguró el propio Romano.

Los pretendientes: lucha entre la Serie A, la Premier y La Liga

Con la hoja de ruta trazada para un préstamo sin opción de compra, varios clubes importantes de Europa ya iniciaron gestiones para quedarse con los servicios del volante argentino.

La liga italiana parece correr con ventaja. Fiorentina ya entabló conversaciones formales para sumarlo. Además, tanto el Milan como el Napoli siguen de cerca la situación del ex River.

También aparece la opción del Fulham de Inglaterra, que tiene a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador, y aquí aparece otro factor clave. Arbeloa confió en Franco durante su reciente paso al frente del primer equipo de Real Madrid y le dio minutos en 18 de sus 28 partidos.​

Por último, siendo la menos probable, está la opción de quedarse en la liga española. Según trascendió, el Villarreal solicitó condiciones para mantener al futbolista compitiendo en el ámbito local.

En los próximos días, la representación del jugador y la directiva del Real Madrid evaluarán las ofertas formales sobre la mesa para definir qué camiseta vestirá la joya argentina en la temporada 2026.

FMZ