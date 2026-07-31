El fútbol mundial atraviesa horas de máxima tensión y quiebre institucional. Luego de la "bomba" desatada por la FIFA con su plan para vender hasta un 20% de sus activos comerciales, incluyendo derechos de transmisión y patrocinios de la Copa del Mundo, a fondos de inversión privados, la CONMEBOL rompió el silencio este viernes y dejó en claro que la prioridad no puede ser el negocio financiero.

Bajo el lema "Primero está el fútbol", la entidad que preside Alejandro Domínguez emitió un comunicado institucional tras iniciar un proceso de consultas con sus diez Asociaciones Miembro y convocar a una reunión de urgencia de su Consejo.

Comunicado oficial de la CONMEBOL

A diferencia del tono drástico adoptado por Europa, la CONMEBOL optó por un camino de análisis riguroso pero firme. "Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", remarcó el ente regulador del fútbol sudamericano.

En ese sentido, desde Luque confirmaron que ya le solicitaron formalmente a la FIFA aclaraciones sobre el alcance, la gobernanza, la estructura y los posibles efectos del proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise), advirtiendo que continuarán actuando "con prudencia y responsabilidad" a través de los canales correspondientes y haciendo un llamado directo a la unidad institucional.

"La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", concluyó el comunicado.

Un frente global acorrala la propuesta de Infantino

La posición de la CONMEBOL se suma a una ola de rechazo en cadena que dejó a la FIFA de Gianni Infantino en un escenario de extrema debilidad política.

Aleksander Ceferin, máximo mandatario de la UEFA

La UEFA y sus 55 federaciones europeas aseguraron que no participarán de ninguna competición de la FIFA mientras la propuesta siga en pie, tildando la iniciativa de "irresponsable" y afirmando que "la Copa del Mundo no está en venta".

Por su parte, tanto la CONCACAF como la AFC (Asia) hicieron público su repudio unánime a las formas de conducción de Infantino, denunciando una gobernanza "basada en la intimidación" y la falta de consultas previas.

El trasfondo: modificaciones que amenazan al fútbol

El proyecto FFE pretende recaudar unos 10.000 millones de dólares abriendo el paquete accionario a capitales privados. Sin embargo, los antecedentes del reciente Mundial 2026 en Norteamérica, con pausas publicitarias televisivas durante el juego, un VAR cada vez más "espectáculo", el aumento desenfrenado en el precio de las entradas y la saturación del calendario de los futbolistas, encendieron las alarmas de las confederaciones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

A la espera de lo que resuelva el Consejo de la CONMEBOL tras recibir las aclaraciones de Zúrich, la postura en Sudamérica es clara: el negocio no puede hipotecar el deporte más popular del planeta.

FMZ