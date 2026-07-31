El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló con los medios tras el triunfo ante O´Higgins en una improvisada rueda de prensa realizada en la puerta del hotel de Rancagua donde se alojó el plantel, y antes del vuelo de regreso a Buenos Aires.

Juan Román Riquelme: “La suerte estuvo de nuestro lado”

“Los penales son cuestión de suerte, y la suerte estuvo de nuestro lado. Cuando ganás, al otro día van a decir que pateaste bien, cuando no ganás, que no lo hiciste de esta manera. Creo que para el arquero nuestro es bueno, una manera de ganar seguridad”, aseguró Román.

El partido de Boca en Chile y las “cosas chiquitas” a mejorar

“No te pueden hacer un gol de lateral, si te lo hacen es porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza, esa es la verdad. A veces uno dice cosas para contestar con total respeto a ustedes, con mucha tranquilidad, pero uno sabe que en el gol de ellos no te pueden hacer un gol de lateral. Tenemos muchas cosas para mejorar, y mejorando esas cosas chiquitas ayer hubiéramos pasado sin ir a penales”.

La exigencia física y deportiva de Boca Juniors

“Tenemos muy poquito tiempo de descanso, ahora vamos a seguir jugando hasta final de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es raro que vos encuentres un equipo que te juegue diez partidos de corrido muy bien, tenemos técnico nuevo”, aseguró Riquelme.

“Vivimos en un país donde amamos el fútbol, que del primer día queremos ganar todos los partidos 4-0 y así tiene que ser, porque Boca lo obliga, pero se hace duro porque los rivales son complicados. Esto es muy parejo, pierden Boca y River y se habla mucho, los demás ganan un partido y no se habla tanto. Son las reglas del juego, y nosotros sabemos que es así”, cerró el presidente.

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¿Más refuerzos para Boca?

“Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren, o nos pasan en el informe. El quería lateral derecho, tuvimos la suerte de traerlo, al arquero también. Villa cumplía con las cosas que él quería como delantero. Estamos muy contentos con el plantel, estábamos completos hasta que nos aparecieron molestias físicas en algunos muchachos, si nos surge la posibilidad de traer alguno más, vamos a estar disponibles”.

Riquelme agregó que Arruabarrena “Está conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene”.

NZ