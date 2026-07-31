Birmingham City vs Barcelona: empate 2-2 y triunfo inglés por penales en un amistoso de pretemporada

En un entretenido y dinámico partido de pretemporada disputado en territorio británico, el Barcelona empató 2-2 frente al Birmingham City en el tiempo reglamentario y terminó cediendo 3-2 en una dramática definición por penales.

El encuentro sirvió como un exigente banco de pruebas para el entrenador alemán, quien le dio rodaje tanto a figuras del primer equipo como a una nutrida nómina de juveniles de La Masia.

El inicio del encuentro mostró a un Birmingham decidido a imponer físico y juego directo. A los 31 minutos del primer tiempo, la presión del conjunto inglés dio frutos cuando August Priske conectó de cabeza un preciso centro de Alex Cochrane para señalar el 1-0.

Sin embargo, la respuesta culé llegó antes del descanso. A los 42 minutos, Christoph Klarer derribó en el área a Hamza Abdelkarim, sancionando un penal que el propio delantero transformó en gol con una precisa ejecución de zurda.

En el complemento, el Barça sostuvo la levantada y dio vuelta el marcador. Abdelkarim volvió a hacerse presente en la red mandando la pelota al ángulo para firmar su doblete tras un aviso previo de Roony Bardghji.

La alegría catalana duró poco. A los 68, el Birmingham aprovechó la vía aérea tras una falta lateral: un cabezazo en el área le bajó la pelota al colombiano Jhon Solís, quien definió con un certero derechazo al fondo de la red para establecer el 2-2.

En los instantes finales, el Barça rozó la victoria. Primero con un zapatazo de Cochrane que se estrelló en el travesaño para el local, y luego con un asedio blaugrana en el que Beadle le ahogó el gol del triunfo a Álex González con una atajada espectacular sobre el cierre.

Tras la igualdad en los noventa minutos reglamentarios, el ganador de la jornada se resolvió desde el punto penal, donde la falta de efectividad privó al conjunto culé del festejo. A pesar de que el argentino Luis Vázquez erró su penal, el Birmingham terminó ganando el partido.

FMZ