Boca dejará La Bombonera y se mudaría por varios partidos: ¿en qué estadio hará de local?

A días de recibir a Estudiantes de La Plata, partido programado para el próximo miércoles 5 de agosto por la segunda jornada del Torneo Clausura, Boca tomó una drástica decisión: debido al mal estado de La Bombonera, se mudará de localía.

Luego del evidente deterioro del terreno de juego en el cruce de Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile, la dirigencia cambiará de estadio para evitar daños mayores que comprometan al campo de juego Xeneize por el resto del semestre.

El escenario elegido para albergar al conjunto de Rodolfo Arruabarrena es el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. Aunque se evaluó la alternativa de Lanús e incluso se iniciaron gestiones con su dirigencia, la cancha ubicada en Parque Patricios terminó imponiéndose como la principal opción.

Estadio Tomás Adolfo Ducó

Una resiembra sin tiempos de maduración y el factor clima

Durante el receso por el Mundial, el club aprovechó para realizar un trabajo de resiembra con maquinaria pesada a fin de recuperar esa franja golpeada; sin embargo, al recibir menos luz solar que el resto de la cancha, la superficie no logró asentarse a tiempo.

En el choque frente a O'Higgins de local se pudo notar como el campo de juego no estaba en condiciones. Las falencias quedaron al descubierto en el compromiso copero: la franja presentó una evidente diferencia de color, el césped se levantó en reiteradas oportunidades provocando resbalones y hasta algunos jugadores mostraron su fastidio por el pique irregular de la pelota.

Ante los pronósticos de fuertes lluvias para la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días, jugar en Brandsen 805 hubiera representado un riesgo de erosión irreversible para el campo de juego.

De no mediar imprevistos de último momento en la oficialización ante los organismos de seguridad y la Liga Profesional, el itinerario de Boca fuera de casa abarcará tres encuentros consecutivos: frente a Estudiantes el martes, ante Vélez el próximo domingo 9, y ante Deportivo Recoleta de Paraguay al siguiente martes 11 de agosto, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

El antecedente más cercano fuera de La Ribera por un motivo idéntico se remonta a febrero de 2024. En aquella oportunidad, Boca debió recibir a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro mientras acondicionaba el campo de juego, en un encuentro que finalizó igualado 1-1 con goles de Miguel Merentiel y José Mauri.

FMZ