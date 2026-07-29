"Son cosas normales": el árbitro João Pinheiro reveló los detalles de su discusión con Messi y justificó el fallo en la jugada de Embolo

El partido de alta temperatura entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó múltiples polémicas que trascendieron el terreno de juego. En medio del debate internacional, el árbitro principal del encuentro, el portugués João Pinheiro, rompió el silencio y dio detalles exclusivos de lo sucedido en Kansas City: desde su charla íntima con Lionel Messi hasta los argumentos detrás de la expulsión de Breel Embolo.

En diálogo con el canal Canal 11 de su país, el colegiado intentó calmar las aguas respecto al tenso cruce con el capitán argentino, donde el rosarino le exigió respeto en pleno desarrollo del juego.

"Fue un error": La IFAB reconoció que el VAR se equivocó en la expulsión a Breel Embolo ante Argentina

La charla con Lionel Messi y el manejo de las grandes figuras

Lejos de alimentar la controversia, Pinheiro restó dramatismo al episodio y explicó que este tipo de intercambios verbales son habituales en la alta competencia, sobre todo con futbolistas de jerarquía internacional. "Lo que pasó con Messi ha pasado con otros jugadores. Claro, como era Messi, quizás fue más visible, pero es algo que sucede de forma natural en el fútbol. Los árbitros hablan con los jugadores y los jugadores hablan con los árbitros", expresó el referí.

En la misma línea, añadió que las nuevas normativas permiten un diálogo más fluido con los capitanes: "Siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera, pero son perfectamente normales. Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo. Hablamos, y cuando hablamos, nos entendemos".

Qué le dijo Messi al árbitro del partido contra Suiza en el tenso cruce que se volvió viral: "A mí hablame..."

La explicación sobre la polémica expulsión de Breel Embolo

Otro de los momentos bisagra del duelo en Kansas City fue la insólita roja al delantero suizo Breel Embolo tras una revisión del VAR. Pinheiro defendió firmemente su decisión en cancha y el uso de la tecnología.

"En ese momento, la percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR dice que no, que el otro simuló. Voy a analizar la situación, veo que efectivamente no hubo falta, que hay una simulación... Resultó ser la segunda amarilla", detalló, destacando que los cambios impulsados por la FIFA buscan priorizar la "verdad del juego".

Sin embargo, el fallo abrió una guerra fría reglamentaria. Mientras la IFAB aseguró públicamente que se trató de un error arbitral —argumentando que el protocolo del VAR no permite revisar una infracción para penalizar una simulación que deriva en una segunda amonestación—, la FIFA salió con los tapones de de punta a respaldar al juez.

El máximo organismo del fútbol mundial defendió la medida bajo el "espíritu del reglamento" para evitar castigos injustos por simulaciones, anticipando que reescribirán la regla para pulir los vacíos legales.

BP