sábado 01 de agosto del 2026
Torneo Clausura 2026

Fecha 3 del Torneo Clausura 2026: qué partidos se juegan este sábado y dónde verlos en vivo

Arranca una nueva jornada del fútbol argentino con verdaderos partidazos: Boca visita a Newell’s en Rosario, River recibe a Rosario Central en Núñez y Vélez se mide ante Independiente en Liniers. Repasá la agenda completa del fin de semana.

La pelota oficial del Torneo Clausura 2026.
La pelota oficial del Torneo Clausura 2026. | @AFA
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El Torneo Clausura no da respiro y entra en una etapa clave. La Fecha 3 promete emociones fuertes de principio a fin, con cruces decisivos tanto para la pelea por los primeros puestos de la Zona A y B como para la tabla anual.

La jornada de sábado tendrá como platos fuertes el cruce entre Estudiantes y Defensa y Justicia en UNO, además de la presentación nocturna de Racing recibiendo a Tigre en Avellaneda.

trofeo
El flamante trofeo del Torneo Clausura

Por otra parte, el plato fuerte del domingo tendrá todas las miradas puestas en Rosario y Buenos Aires: Boca visitará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, mientras que River chocará ante Rosario Central el Monumental.

Además, el lunes cerrará a puro fútbol con el plato fuerte entre Vélez e Independiente en Liniers.

Cronograma completo de la Fecha 3

Sábado 1 de agosto

  • 15.30 | Gimnasia (Mendoza) – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

    • Árbitro: Juan Pablo Loustau | VAR: Germán Delfino

  • 15.30 | Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

    • Árbitro: Jorge Baliño | VAR: Fernando Espinoza

  • 18.00 | Belgrano – Argentinos Juniors (Zona B) (TNT Sports)

    • Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Silvio Trucco

  • 18.00 | Estudiantes (La Plata) – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

    • Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Fabrizio Llobet

  • 20.30 | Racing Club – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

    • Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: José Carreras

Domingo 2 de agosto

  • 14.30 | Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal) (ESPN Premium)

    • Árbitro: Darío Herrera | VAR: Nicolás Lamolina

  • 14.30 | Aldosivi – Gimnasia (La Plata) (Zona B) (TNT Sports)

    • Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Gastón Monsón Brizuela

  • 17.00 | Newell’s – Boca Juniors (Zona A) (TNT Sports)

    • Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Adrián Franklin

  • 19.15 | River Plate – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

    • Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Fernando Echenique

  • 21.30 | Lanús – Instituto (Zona A) (TNT Sports)

    • Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Lucas Novelli

Lunes 3 de agosto

  • 16.45 | Sarmiento – Independiente Rivadavia (Zona B) (ESPN Premium)

    • Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Sebastián Habib

  • 19.00 | Platense – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

    • Árbitro: Daniel Zamora | VAR: Héctor Paletta

  • 19.00 | Vélez Sarsfield – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)

    • Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Lucas Cavallero

  • 21.15 | Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A) (TNT Sports)

    • Árbitro: Sebastián Zunino | VAR: Pablo Dóvalo

  • 21.15 | Huracán – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

    • Árbitro: Bruno Amiconi | VAR: Hernán Mastrángelo

Resultados y Tabla de Posiciones de la Liga Profesional Argentina EN VIVO

 

FMZ

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