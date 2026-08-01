Fecha 3 del Torneo Clausura 2026: qué partidos se juegan este sábado y dónde verlos en vivo

El Torneo Clausura no da respiro y entra en una etapa clave. La Fecha 3 promete emociones fuertes de principio a fin, con cruces decisivos tanto para la pelea por los primeros puestos de la Zona A y B como para la tabla anual.
La jornada de sábado tendrá como platos fuertes el cruce entre Estudiantes y Defensa y Justicia en UNO, además de la presentación nocturna de Racing recibiendo a Tigre en Avellaneda.
Por otra parte, el plato fuerte del domingo tendrá todas las miradas puestas en Rosario y Buenos Aires: Boca visitará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, mientras que River chocará ante Rosario Central el Monumental.
Además, el lunes cerrará a puro fútbol con el plato fuerte entre Vélez e Independiente en Liniers.
Cronograma completo de la Fecha 3
Sábado 1 de agosto
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15.30 | Gimnasia (Mendoza) – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
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Árbitro: Juan Pablo Loustau | VAR: Germán Delfino
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15.30 | Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
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Árbitro: Jorge Baliño | VAR: Fernando Espinoza
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18.00 | Belgrano – Argentinos Juniors (Zona B) (TNT Sports)
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Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Silvio Trucco
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18.00 | Estudiantes (La Plata) – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
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Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Fabrizio Llobet
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20.30 | Racing Club – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
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Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: José Carreras
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Domingo 2 de agosto
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14.30 | Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal) (ESPN Premium)
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Árbitro: Darío Herrera | VAR: Nicolás Lamolina
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14.30 | Aldosivi – Gimnasia (La Plata) (Zona B) (TNT Sports)
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Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Gastón Monsón Brizuela
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17.00 | Newell’s – Boca Juniors (Zona A) (TNT Sports)
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Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Adrián Franklin
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19.15 | River Plate – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
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Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Fernando Echenique
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21.30 | Lanús – Instituto (Zona A) (TNT Sports)
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Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Lucas Novelli
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Lunes 3 de agosto
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16.45 | Sarmiento – Independiente Rivadavia (Zona B) (ESPN Premium)
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Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Sebastián Habib
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19.00 | Platense – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
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Árbitro: Daniel Zamora | VAR: Héctor Paletta
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19.00 | Vélez Sarsfield – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)
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Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Lucas Cavallero
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21.15 | Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A) (TNT Sports)
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Árbitro: Sebastián Zunino | VAR: Pablo Dóvalo
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21.15 | Huracán – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
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Árbitro: Bruno Amiconi | VAR: Hernán Mastrángelo
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