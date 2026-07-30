El árbitro Slavko Vincic rompió el silencio tras haber sido el encargado de impartir justicia en el duelo decisivo del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, partido que marcó el cierre formal de su carrera arbitral a los 46 años.

Vincic saludando a Donald Trump

En una entrevista concedida este jueves al medio esloveno Sport, el árbitro repasó destacó su actuación en la Final del Mundo y dedicó algunas palabras a Lionel Messi.

La charla con Lionel Messi y su actuación en la Final del Mundo

"¿Mi charla con Messi? Dejaré esa conversación en la cancha, pero puedo decir que se comportó de manera deportivamente correcta", afirmó el esloveno. Además, reconoció que su mayor desafío fue entender el contexto emocional del encuentro: "La responsabilidad es enorme cuando toda tu carrera arbitral se reduce a un solo partido".

Expulsión de Enzo Fernández

Vincic destacó su labor durante los 120 minutos de juego, y también sobre la decisión de expulsar por doble amarilla a Enzo Fernández antes de finalizar el tiempo reglamentario: "No fuimos tema de conversación después del partido, lo que demuestra que hicimos bien nuestro trabajo en general. Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta"

El oscuro pasado de Slavko Vincic, árbitro elegido para final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La sorpresa por dirigir la Final y su pasado en prisión

Slavko Vincic reconoció haber tomado por sorpresa su designación para el partido entre Argentina y España: “Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo”.

Slavko Vincic

El árbitro esloveno también fue consultado sobre el episodio de 2020 en el que terminó detenido en Bosnia y Herzegovina por una investigación por prostitución, narcotráfico y tráfico de armas: “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento".

NZ